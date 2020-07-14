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Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Alanya açıklarında saat 11.33'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
 14 Temmuz 2020 11:54
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Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 11.33'de Akdeniz açıklarında Antalya'nın Alanya ilçesine 90,73 kilometre uzaklıkta, 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem, yerin 20,92 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Memurlar.Net
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