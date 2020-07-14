Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Alanya açıklarında saat 11.33'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
|14 Temmuz 2020 11:54
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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 11.33'de Akdeniz açıklarında Antalya'nın Alanya ilçesine 90,73 kilometre uzaklıkta, 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem, yerin 20,92 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM: Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 11.33'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.A F A D (@AFADBaskanlik) July 14, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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