1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 60 mağarayı mercek altına aldı

Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan 60 mağara, yapısı, jeolojik ve ekolojik doğal değerlerinin durumu araştırılarak, elde edilen verilere göre koruma altına alınacak
 14 Temmuz 2020 12:33
Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 60 mağarayı mercek altına aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu yıl Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan 60 mağaranın yapısı, sahip olduğu jeolojik ve ekolojik doğal değerlerinin durumu araştırılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan araştırmalarla, Türkiye'deki doğal mağaraların jeolojik, ekolojik özellikleri tespit ediliyor.

Türkiye'de farklı statüler altında korunan ve henüz koruma altına alınmamış, özellikleri ve güzellikleri çok fazla bilinmeyen mağaralar bulunuyor.

Bakanlık tarafından bu mağaraların her birinin tabiat varlığı olarak tescil edilmesi, koruma altına alınması için farklı bölgelerde projeler yürütülüyor.

Bu yıl Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan 60 mağaranın yapısı, sahip olduğu jeolojik ve ekolojik doğal değerlerin durumu araştırılacak. Elde edilen verilere göre bu mağaralar koruma altına alınacak.

- Kemikli Mağarası'nda, yeni örümcek türleri kayıt altına alındı

Eskişehir, Ankara, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Bursa ve Balıkesir'de yürütülecek proje kapsamında, başlatılan ilk çalışmalardan güzel sonuçlar elde edildi.

Eskişehir'de bulunan Kemikli Mağarası'nda, Asya kıtası için yeni kayıt olacak örümcek türleri ve çok nadir görülen sarkıt, dikit gibi jeolojik oluşumlar tespit edildi.

Yıl sonuna kadar sürdürülecek projeyle, mağaralar hakkında Türkiye ve dünya için çok önemli bilgiler elde edilmesi amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Albayrak: 122 milyon 593 bin lira avans bedeli ödenecek
14 Temmuz 2020 13:15		 MSB, 1072 işçi alacak
14 Temmuz 2020 11:39
OHAL Komisyonundan eski askerlerin başvurusuna ret
14 Temmuz 2020 11:25		 Diyanet'ten 'Ayasofya'daki resimler' hakkında açıklama
14 Temmuz 2020 11:01
İstanbul'da aranan 225 kişi gözaltına alındı
14 Temmuz 2020 11:00		 İstanbul'da kaymakam ve vali yardımcıları değişti
14 Temmuz 2020 10:36
HSK'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
14 Temmuz 2020 10:12		 Metro Boğaz'a iniyor
14 Temmuz 2020 09:29
Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
14 Temmuz 2020 09:02		 Dişte normalleşme dönemi başlıyor
14 Temmuz 2020 08:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:18 - Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti13:15 - Bakan Albayrak: 122 milyon 593 bin lira avans bedeli ödenecek13:07 - Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespiti yapılıyor12:59 - 35 gündür denizde olan balıkçılar virüse yakalandı12:52 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:50 - TCDD'den 15 Temmuz için 'anı bileti'
12:48 - FETÖ'nün kılcal damarlarına inen yol: Ankesör12:45 - Genç avukat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti12:41 - Bahis çetesi 'Körfez Kurdu' operasyonuyla çökertildi: 53 gözaltı12:33 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 60 mağarayı mercek altına aldı12:29 - Akşener'den Ayasofya ve İstanbul Anlaşması açıklaması12:26 - Şehit Kardeşi Bakan Varank, dersane sürecinden 15 Temmuz'a yaşadıklarını anlattı
12:10 - Gün ortası döviz fiyatları12:07 - FETÖ'nün ABD'deki okulları cinsel taciz ve yolsuzluk davaları ile anılıyor11:54 - Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem11:48 - Evlilik hazırlığı yapanları virüsten sonra altın fiyatları da vurdu11:45 - FETÖ'nün darbe girişiminin 'sır kutusu': Adil Öksüz
11:39 - MSB, 1072 işçi alacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti
Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
MSB, 1072 işçi alacak
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir istifa etti
Doktor ve sağlık memuru virüsten hayatını kaybetti
Dişte normalleşme dönemi başlıyor
İBB'ye 'Fatih Tablosu' için suç duyurusunda bulunuldu
KYK borcunu ödeyemeyen gençlerin sayısı 280 bine dayandı
Diyanet'ten 'Ayasofya'daki resimler' hakkında açıklama
Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cas'ın manchester city'nin men cezasını kaldırması 1
hayal etmek 1
14.07.2020 türk-rus ortak devriyesine bombalı saldırı 1
ayaklarını sürüye sürüye yürümek 3
hatayspor 2
hırsızlık 1
göğermek 3
ayasofya'ya namaz turlarının başlaması 1
güvercin 2
Deprem 1
SON İLANLAR
Milli Savunma Bakanlığı 1072 İşçi Alacak
Yığılca Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bükardı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 stajyer sanatçı alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam