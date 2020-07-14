Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 60 mağarayı mercek altına aldı
|14 Temmuz 2020 12:33
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu yıl Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan 60 mağaranın yapısı, sahip olduğu jeolojik ve ekolojik doğal değerlerinin durumu araştırılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan araştırmalarla, Türkiye'deki doğal mağaraların jeolojik, ekolojik özellikleri tespit ediliyor.
Türkiye'de farklı statüler altında korunan ve henüz koruma altına alınmamış, özellikleri ve güzellikleri çok fazla bilinmeyen mağaralar bulunuyor.
Bakanlık tarafından bu mağaraların her birinin tabiat varlığı olarak tescil edilmesi, koruma altına alınması için farklı bölgelerde projeler yürütülüyor.
Bu yıl Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan 60 mağaranın yapısı, sahip olduğu jeolojik ve ekolojik doğal değerlerin durumu araştırılacak. Elde edilen verilere göre bu mağaralar koruma altına alınacak.
- Kemikli Mağarası'nda, yeni örümcek türleri kayıt altına alındı
Eskişehir, Ankara, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Bursa ve Balıkesir'de yürütülecek proje kapsamında, başlatılan ilk çalışmalardan güzel sonuçlar elde edildi.
Eskişehir'de bulunan Kemikli Mağarası'nda, Asya kıtası için yeni kayıt olacak örümcek türleri ve çok nadir görülen sarkıt, dikit gibi jeolojik oluşumlar tespit edildi.
Yıl sonuna kadar sürdürülecek projeyle, mağaralar hakkında Türkiye ve dünya için çok önemli bilgiler elde edilmesi amaçlanıyor.
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