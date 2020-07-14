1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bahis çetesi 'Körfez Kurdu' operasyonuyla çökertildi: 53 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 ilde gerçekleştirilen 'Körfez Kurdu' operasyonu ile internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 546 bin TL ve 750 Euro ele geçirildi
 14 Temmuz 2020 12:41
Yazdır

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 ilde gerçekleştirilen 'Körfez Kurdu' operasyonu ile internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 546 bin TL ve 750 Euro ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak kazanç elde eden kişilerle mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis oynandığı tespit edilen bazı internet siteleri takip altına alındı. Ekiplerin yaptıkları araştırmalarda, sitelerin büyük bir çete tarafından yönetildiği tespit edildi. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibi tamamlayan ekipler, 'Körfez Kurdu' operasyonu için düğmeye bastı.

GÜNLÜK KAZANÇ 546 BİN LİRA

11 Temmuz günü Kocaeli merkezli olarak İstanbul ve Bolu'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Körfez Kurdu Operasyonu'nda yasa dışı bahis çetesine üye oldukları tespit edilen 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve buna ait mermiler ile çok sayıda dijital materyallar ile kitapların ve çeşitli eşyaların arasına saklanmış halde 546 bin TL ve 750 Euro para ele geçirildi. Paranın çetenin günlük kazancı olduğu, yasa dışı bahis ile elde ettikleri toplam miktarın ise daha sonra yapılacak çalışmalar ile tespit edileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan 53 kişi, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek ifadeleri alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19 tanısı konulan kişi tatile giderken yakalandı
14 Temmuz 2020 11:09		 Rize'deki selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
14 Temmuz 2020 10:22
Burdur'da su kanalında bir kişinin cesedi bulundu
14 Temmuz 2020 10:08		 Çorum'da serinlemek için gölete giren genç kayboldu
14 Temmuz 2020 10:01
Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
14 Temmuz 2020 09:57		 Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu
14 Temmuz 2020 09:51
Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
14 Temmuz 2020 09:07		 Patlamada ölen öğretmenin babası: Oğlum devlet için can verdi
14 Temmuz 2020 08:55
İBB'ye 'Fatih Tablosu' için suç duyurusunda bulunuldu
14 Temmuz 2020 08:13		 Hasta yakını hastaneyi birbirine kattı: 1 güvenlikçi yaralandı
13 Temmuz 2020 23:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:18 - Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti13:15 - Bakan Albayrak: 122 milyon 593 bin lira avans bedeli ödenecek13:07 - Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespiti yapılıyor12:59 - 35 gündür denizde olan balıkçılar virüse yakalandı12:52 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:50 - TCDD'den 15 Temmuz için 'anı bileti'
12:48 - FETÖ'nün kılcal damarlarına inen yol: Ankesör12:45 - Genç avukat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti12:41 - Bahis çetesi 'Körfez Kurdu' operasyonuyla çökertildi: 53 gözaltı12:33 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 60 mağarayı mercek altına aldı12:29 - Akşener'den Ayasofya ve İstanbul Anlaşması açıklaması12:26 - Şehit Kardeşi Bakan Varank, dersane sürecinden 15 Temmuz'a yaşadıklarını anlattı
12:10 - Gün ortası döviz fiyatları12:07 - FETÖ'nün ABD'deki okulları cinsel taciz ve yolsuzluk davaları ile anılıyor11:54 - Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem11:48 - Evlilik hazırlığı yapanları virüsten sonra altın fiyatları da vurdu11:45 - FETÖ'nün darbe girişiminin 'sır kutusu': Adil Öksüz
11:39 - MSB, 1072 işçi alacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti
Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
MSB, 1072 işçi alacak
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir istifa etti
Doktor ve sağlık memuru virüsten hayatını kaybetti
Dişte normalleşme dönemi başlıyor
İBB'ye 'Fatih Tablosu' için suç duyurusunda bulunuldu
KYK borcunu ödeyemeyen gençlerin sayısı 280 bine dayandı
Diyanet'ten 'Ayasofya'daki resimler' hakkında açıklama
Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
parmak çıtlatmak 1
günde 1000 km yol yapmak 2
göğermek 3
ayasofya'ya namaz turlarının başlaması 1
12.07.2020 Heybeliada'da orman yangını 1
hırsızlık 1
uyuya kalmak 2
12.07.2020 ankaragücü vs galatasaray maçı 4
hayal etmek 1
lavanta 1
SON İLANLAR
Milli Savunma Bakanlığı 1072 İşçi Alacak
Yığılca Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bükardı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 stajyer sanatçı alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam