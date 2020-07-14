Genç avukat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
İstanbul Barosu Bakırköy Bölge temsilcisi avukat Aybars Adıgüzel (27) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Adıgüzel geçtiğimiz Şubat ayında adliye içerisinde saldırıya uğrayarak darp edilmişti.
|14 Temmuz 2020 12:45
|Yazdır
Bakırköy Adliyesi'nde 14 Şubat 2020'de darp edilmesi olayıyla gündeme gelen İstanbul Barosu Bakırköy Bölge temsilcisi avukat Aybars Adıgüzel (27) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu sosyal medya hesabından "Bu büyük bir acı... Daha yaşamın başıydı. Daha çok şey verebilirdi. Önce sergisine, sonra konserine gittiğim bir sanatçıydı... Avukatlığını sanatıyla birleştirip ona güç katan bir örnek kişiydi. Allah rahmet eylesin" cümleleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
Aybars Adıgüzel'in Bursa'da defnedileceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'un ormanları onlara emanet
13 Temmuz 2020 23:26
|Acil tıp profesörünün testi pozitif çıktı
13 Temmuz 2020 14:44
|Aziz Sancar, başarılı bilim insanının 3 özelliğini açıkladı
12 Temmuz 2020 16:37
|Virüsü yenen doktor: Çocuklarımı görmemek, hastalığın en zor kısmıydı
12 Temmuz 2020 11:42
|850 farklı bitki çeşidini toplayıp botanik bahçede yetiştirdi
11 Temmuz 2020 20:36
|Türk bilim insanı, Amerika'da aldığı ödülle tarihe geçti
10 Temmuz 2020 19:54
|Bilim Kurulu üyesi: 'Aşı bulundu' haberleri gevşemeye yol açıyor
10 Temmuz 2020 18:35
|PAMİT, patlayıcı maddelere müdahalede etkin rol oynuyor
09 Temmuz 2020 20:55
|Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzde 2 kırılma noktası var
09 Temmuz 2020 13:51
|Kolu kırılan doktor vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaya devam ediyor
09 Temmuz 2020 13:13