1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TCDD'den 15 Temmuz için 'anı bileti'

TCDD, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dijital ortamda oluşturulan "anı bileti" uygulaması başlattı.
 14 Temmuz 2020 12:50
Yazdır
TCDD'den 15 Temmuz için 'anı bileti'

TCDD, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dijital ortamda oluşturulan "anı bileti" uygulaması başlattı.

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminde, darbecilere karşı gösterilen mücadelede hafızalara kazınan anların görsellerine yer verilen dijital anı biletleri, "www.demokrasitreni.com" internet adresi üzerinden oluşturulabilecek.

Söz konusu biletler bilgisayarlara indirilebilecek ve sosyal medya siteleri üzerinden de paylaşılabilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatan sevgisiyle demokrasi mücadelesi veren, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere, tüm kahramanların anısını yaşatmak isteyen TCDD, tüm vatandaşları internet adresi üzerinden anı bileti almaya davet ediyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dijital ortamda oluşturulan "anı bileti" uygulamasına siyasiler, bürokratlar ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şehit Kardeşi Bakan Varank, dersane sürecinden 15 Temmuz'a yaşadıklarını anlattı
14 Temmuz 2020 12:26		 Evlilik hazırlığı yapanları virüsten sonra altın fiyatları da vurdu
14 Temmuz 2020 11:48
Minik trafik dedektifi babasına ceza kesti
14 Temmuz 2020 11:36		 Kurbanlıklar İstanbul'a 16 Temmuz itibarıyla girecek
14 Temmuz 2020 11:33
İstanbul'da taksici, tartıştığı müşterisine yumruk attı
14 Temmuz 2020 11:22		 Soylu: Rize'de selden etkilenen 2 kişi hastanede
14 Temmuz 2020 10:53
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, ilk seferinde Ankara'dan hareket etti
14 Temmuz 2020 10:20		 'Kovid-19 için hamam ve saunaya gitmek çözüm değil'
14 Temmuz 2020 09:59
Doktor ve sağlık memuru virüsten hayatını kaybetti
14 Temmuz 2020 09:25		 Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
14 Temmuz 2020 09:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:20 - AK Partili Çelik'ten, CHP'nin Ayasofya Camisi ile ilgili açıklamasına tepki13:18 - Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti13:15 - Bakan Albayrak: 122 milyon 593 bin lira avans bedeli ödenecek13:07 - Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespiti yapılıyor12:59 - 35 gündür denizde olan balıkçılar virüse yakalandı12:52 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
12:50 - TCDD'den 15 Temmuz için 'anı bileti'12:48 - FETÖ'nün kılcal damarlarına inen yol: Ankesör12:45 - Genç avukat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti12:41 - Bahis çetesi 'Körfez Kurdu' operasyonuyla çökertildi: 53 gözaltı12:33 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 60 mağarayı mercek altına aldı12:29 - Akşener'den Ayasofya ve İstanbul Anlaşması açıklaması
12:26 - Şehit Kardeşi Bakan Varank, dersane sürecinden 15 Temmuz'a yaşadıklarını anlattı12:10 - Gün ortası döviz fiyatları12:07 - FETÖ'nün ABD'deki okulları cinsel taciz ve yolsuzluk davaları ile anılıyor11:54 - Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem11:48 - Evlilik hazırlığı yapanları virüsten sonra altın fiyatları da vurdu
11:45 - FETÖ'nün darbe girişiminin 'sır kutusu': Adil Öksüz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti
Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
MSB, 1072 işçi alacak
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir istifa etti
Doktor ve sağlık memuru virüsten hayatını kaybetti
Dişte normalleşme dönemi başlıyor
İBB'ye 'Fatih Tablosu' için suç duyurusunda bulunuldu
KYK borcunu ödeyemeyen gençlerin sayısı 280 bine dayandı
Diyanet'ten 'Ayasofya'daki resimler' hakkında açıklama
Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kösele suratlı 3
adalet ağaoğlu 1
başakşehir şampiyon olursa olabilecekler 2
ayasofya'ya namaz turlarının başlaması 1
corona virüs vaka sayısı 1
trabzonspor 1
ayaklarını sürüye sürüye yürümek 3
maske takmak 5
hırsızlık 1
14.07.2020 türk-rus ortak devriyesine bombalı saldırı 1
SON İLANLAR
Milli Savunma Bakanlığı 1072 İşçi Alacak
Yığılca Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bükardı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 stajyer sanatçı alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Beleidyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam