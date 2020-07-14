35 gündür denizde olan balıkçılar virüse yakalandı
|14 Temmuz 2020 12:59
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Arjantin'de limandan ayrılmadan önce koronavirüs (Covid-19) testi yaptıran ve negatif çıkan 61 balıkçı, 35 gün denizde kaldıktan sonra limana dönerken, balıkçılardan 57'sinin testleri pozitif çıktı.
Arjantin'in Tierra del Fuego eyaletinden 61 balıkçı, koronavirüs testlerinin yaptırdıktan sonra Ushuaia kentindeki limandan ayrıldı. Denizde geçen 35 günün ardından limana dönen balıkçıların 57'sinin testleri pozitif çıkarken, 2 balıkçı ise hastaneye kaldırıldı. Yerel medya, balıkçıların limandan ayrılmadan önce 14 gün karantina uyguladıklarını ancak buna rağmen limana döndüklerinde mürettebatın neredeyse tamamının koronavirüse yakalandığını duyurdu.
ARJANTİNLİ DOKTORLAR DURUMA ANLAM VEREMEDİ
Tierra del Fuego eyaleti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mürettebatın nasıl koronavirüse yakalandığını anlamak zor. Çünkü kendileri 35 gün boyunca denizdeydi ve karaya ayak basmadılar. Gemiye yüklenen malzemeler ve yiyecek stokları da Ushuaia'daki limandan yüklendi. Semptomların nasıl ortaya çıktığını açıklayamıyoruz" denildi.
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