Bakan Albayrak: Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız
Bakan Albayrak: Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız. Bugün 122 milyon 593 bin lira avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz
|14 Temmuz 2020 13:15
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Bakan Albayrak: "Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız. Bugün 122 milyon 593 bin lira avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz."
Bayram öncesi üreten ellerin YANINDAYIZ!Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 14, 2020
600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk.
BUGÜN de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz.
Hayırlı olsun👏👏👏 pic.twitter.com/K3dtsU9C5N
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