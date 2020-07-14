Bakan Fahrettin Koca: Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlış
|14 Temmuz 2020 13:52
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli uyarı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, yaz aylarında corona virüsününe etkisini kaybettiği söylentileri ile ilgili vatandaşları uyardı.
Koca, "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti." algısının tamamen yanlış olduğunu vurgulayaran uyardı: Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı.
İTİBAR EDEN RİSK ALIR
İşte Koca'nın paylaşımı:
"Yaz gelince virüs etkisini kaybetti." Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı.
"Yaz gelince virüs etkisini kaybetti." Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı. pic.twitter.com/uivpAlfhFcDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2020
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