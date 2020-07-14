Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
|14 Temmuz 2020 14:11
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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan 2 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin ise beraatine karar verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.B. ve L.H. ile avukatları katıldı.
Sanık H.B, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürdü.
Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen H.B, "ByLock programını kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanık L.H. de terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak H.B'nin cezalandırılması, L.H'nin ise "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, H.B'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.
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