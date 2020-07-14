Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı, Vali Yardımcılığına atandı

Türkiye'nin ilk kadın Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek, İstanbul Vali Yardımcılığına atandı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü 1987 yılında bitiren Özlem Bozkurt Gevrek, 1992 yılında Türkiye'nin İlk kadın Kaymakam Adayı olarak Balıkesir'e atandı ve 1992-1994 yılları arasında Balıkesir Kaymakam adayı olarak görev yaptı. İngiltere'de 1994-1995 yıllarında "The International School of Exeter" de yabancı dil eğitimi alan Gevrek, "Birleşik Krallıkta Devlet Memurluğu Sistemi" çalışmasını hazırlayarak, 1995 yılında Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı olarak Çankırı'nın Orta ilçesine atandı.

Orta ilçesinde 1995-1997 yılları arasında görev yapan Gevrek, 1997-1999 yılları arasında Ağrı-Hamur Kaymakamı, 1999-2002 yıllarında Erzurum-Ilıca Kaymakamı, 2002-2006 yıllarında Ankara-Ayaş Kaymakamı, 2006-2009 yılları arasında Ankara-Kahraman Kazan Kaymakamı olarak görev yaptı.

İngiltere Portsmouth Üniversitesinde Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği konusunda yüksek lisans yaparak "Bağımsız Kolluk Şikayet Mekanizmaları" konulu tezi hazırlayan Gevrek, 2009-2011 yılları arasında İzmir Vali Yardımcılığı görevine atandı. 2010 yılında, Amerika Chicago-Illinois de Illinois Üniversitesinde Kamu Yönetimi ve Yabancı Dil eğitimi alan Gevrek, 2011-2013 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda Kadının Statüsü Kurucu Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Daha sonra İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevine atanan Gevrek, aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komitesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkan Vekilliği görevini aynı anda yürütmekte.

Evli ve bir çocuklu olan Gevrek, iyi derecede İngilizce ve sınırlı seviyede Fransızca bilmektedir.