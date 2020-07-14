'Size virüs hediye getirdim' diyen şahsa para cezası
|14 Temmuz 2020 14:19
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Bolu'da, Nüfus Müdürlüğü'nde işini halledemeyince "Eşim korona virüslü, ben de size Covid-19 hediye getirdim" diyerek paniğe neden olan şahsa 3 bin lira idari para cezası verildi.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.D. isimli vatandaş evrak almak için Nüfus Müdürlüğü'ne gitti. İstediği evrağı alamayınca sinirlenen şahıs, "Eşim korona virüslü. Bende size korona virüs hediye getirdim" diyerek bağırmaya başladı. Şahsın 'virüs getirdim' demesi üzerine büyük panik yaşayan Nüfus Müdürlüğü çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin şahıs üzerinde yaptıkları incelemede eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı ve tedavi altında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs korona virüs testinin yapılması için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Ateş Polikliğini'ne götürüldü.
15 gün karantinada kalacak
Yapılan testin ardından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen A.D.'ye, 'İl Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına aykırı davranmak' suçundan 3 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, 15 gün boyunca karantina altında tutulacak olan A.D. hakkında, karantina süresi sonunda 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi.Bir garip olay! 'Size koronavirüs hediye getirdim'
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