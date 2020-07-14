Define sevdası kötü bitti
|14 Temmuz 2020 14:34
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Edinilen bilgiye göre olay, İznik'e bağlı Tacir Mahallesi Kanyon mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi define aramak için Kanyon bölgesine geldi. Şahıslar kanyon içerisinde dinamit patlattı. Bu sırada yerinden sökülen kayalar 2 kişinin bulunduğu bölgeye doğru yuvarlandı. Bulundukları yerdeki toprağın da kaymasıyla şelaleden yuvarlanan iki kişi yaralandı.
Jandarma ve sağlık ekipleri dinamitlerle birlikte buldu
Olay 112 sağlık ekiplerine ihbar edildi. İhbar ile birlikte harekete geçen ekipler dağlık arazide uzun süre yürüyüp şelaleden yuvarlandıkları iddia edilen 2 kişiyi aradı. Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından şelaleden düştükleri belirlenen 2 kişi dere yatağında dinamitlerle birlikte yaralı halde bulundu. Dinamitlerin patlama ihtimaline karşı jandarma olay yerinde tedbir alıp şahısların yanına kontrollü bir şekilde indi. Ellerinden yüzlerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan şahısların düştükleri yerden çıkarılmaları için bölgeye AFAD ekipleri sevkedildi. Dinamitler ile ilgili olay yerine jandarma bomba imha timi beklenirken olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.
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