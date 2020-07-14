Şırnak'ta PKK'ya yeni operayon
Şırnak'ta bulunan Cudi Dağında PKK'ya 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı.
|14 Temmuz 2020 14:37
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