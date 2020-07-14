Kabine toplantısı başladı
Kabine Toplantısı, bugün (14 Temmuz) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'da toplandı.
|14 Temmuz 2020 15:00
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Türkiye'de Koronavirüs ilk kez mart ayında görülmüş ve sonrasında bir dizi tedbirler yürürlüğe girmişti. Okullar ve birçok işyeri kapatılmış, maçlar ertelenmiş ve şehirler arası yasak ile sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı.
Vaka sayılarının azalmasıyla beraber Türkiye yeni normalleşmeye geçti.
Bugün toplanacak kabine yeni normalleşmeyi görüşecek.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı, bugün (14 Temmuz) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'da toplandı.
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