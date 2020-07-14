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İdari yargı ilk derece mahkemeleri müstemir yetki ilanı

HSK, İdari yargı ilk derece mahkemeleri müstemir yetki ilanı yayımladı
 14 Temmuz 2020 15:09
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İdari yargı ilk derece mahkemeleri müstemir yetki ilanı

HSK, İdari yargı ilk derece mahkemeleri müstemir yetki ilanı yayımladı.

İdari Yargı İlk Derece Mahkemesi Hakimlerinin Müstemir Yetkilerinin İlanı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, idari yargı ilk derece mahkemesi hakimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi çalışmaları, 14/07/2020 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmış olup ekte ilan edilmiştir.

6087 sayılı Kanun'un 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme talebinde bulunacak meslektaşlarımızın taleplerini 17/07/2020 ila 20/07/2020 tarihleri arasında ekte gösterildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü "Yeniden İnceleme Talebi" şeklinde seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir.

Müstemir yetkiye ilişkin yeniden inceleme taleplerinin 28 Temmuz 2020 tarihine kadar sonuçlandırılması planlanmaktadır.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Saygıyla duyurulur.

EKİ:

1- Müstemir Yetki Kararı

2- Talep Gönderme Yöntemi
Memurlar.Net
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