MSB: Türk-Rus ortak devriyesine saldırıda can kaybı yok
|14 Temmuz 2020 15:19
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İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın ortak askeri devriyesi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İdlib'te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir.
Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır. TR-RF Mutabakatı çerçevesinde icra edilen Birleşik Devriye Faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir."
Reuters haber ajansı Rus kaynaklara dayandırdığı haberinde saldırıda 3 Rus askerinin yaralandığını duyurmuştu.
TÜRKİYE - RUSYA ORTAK ASKERİ DEVRİYELERİ
Türkiye ve Rusya, İdlib ateşkes mutabakatının ardından ortak askeri devriyelere başlamıştı.
İlk devriye 15 Mart tarihinde M4 karayolunda yapılmıştı.M4 karayolunda Rus araçlarının geçişi sırasında bombalı saldırı
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