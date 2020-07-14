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MSB: Türk-Rus ortak devriyesine saldırıda can kaybı yok

İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında saldırıda can kaybı olmadığı bildirildi.
 14 Temmuz 2020 15:19
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İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın ortak askeri devriyesi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İdlib'te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir.

Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır. TR-RF Mutabakatı çerçevesinde icra edilen Birleşik Devriye Faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir."

Reuters haber ajansı Rus kaynaklara dayandırdığı haberinde saldırıda 3 Rus askerinin yaralandığını duyurmuştu.

TÜRKİYE - RUSYA ORTAK ASKERİ DEVRİYELERİ

Türkiye ve Rusya, İdlib ateşkes mutabakatının ardından ortak askeri devriyelere başlamıştı.

İlk devriye 15 Mart tarihinde M4 karayolunda yapılmıştı.

M4 karayolunda Rus araçlarının geçişi sırasında bombalı saldırı
Memurlar.Net
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