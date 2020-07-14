İzmir'de FETÖ bilançosu: 13 bin soruşturma, 6 bin 500 mahkumiyet

Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'dan bu yana, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, toplam 13 bin soruşturma yapıldığı açıklanırken, 6 bin 500 mahkumiyet kararı verildiği aktarıldı.

FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyet ve mensuplarının deşifre edilmesine yönelik olarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen 15/07/2016 tarihli darbe girişiminden sonra bu zamana kadar yapılan çalışmalar açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, darbe girişimine iştirak ettikleri veya sadece terör örgütü mensubu oldukları tespitiyle toplam 2 bin 991 asker şahsa yönelik adli işlem yapıldığı, bin 237'sinin tutuklandığı, 169'nun firari durumda bulunduğu belirtildi. Hakkında işlem yapılan asker şahıs sayısından bin 886'sının terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde sızmış mensuplarını tespit yöntemlerinden olan ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatları dolayısıyla işlem yapılan şahıslardan olduğu, bu şahıslardan 801'inin tutuklandığı ve 252'sinin de örgütsel faaliyet ve mensupları hakkında faydalı bilgi verdiği değerlendirilen itirafçı konumunda bulunduğu aktarıldı.

Kripto FETÖ şüphelileri ve iş adamları da yargılandı

Öte yandan, özellikle terör örgütü mensuplarınca örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan kriptografik haberleşme sistemlerinden olan "Bylock Talk And Chat" programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 bin 550 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı da açıklamada belirtilirken terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği veya yardım ettiği şüphesiyle 980 iş adamı statüsündeki şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Bu rakamlarla birlikte İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, toplamda 13 bin soruşturma yapılıp 6 bin 500 mahkumiyet kararı verildiği, soruşturma ve davaların devam ettiği açıklandı.