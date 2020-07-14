1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da taksicileri borçlandıran tefecilere operasyon: 25 gözaltı

Şüphelilerin, Ankara genelinde 280 taksiciye yüksek faizle para verdiği, ödemeyen esnafın evine giderek ailelerini tehdit ettiği ve araçlarına zarar verdiği öne sürüldü
 14 Temmuz 2020 15:36
Yazdır
Ankara'da taksicileri borçlandıran tefecilere operasyon: 25 gözaltı

Ankara'da taksicilere faizle borç para verdiği, ödeyemeyen esnaftan zor kullanarak tahsilat yaptığı belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, taksici esnafına faizle para veren, ödeme yapamayan taksicilere cebir kullanarak tahsilat yapan suç örgütünün deşifre edilmesine yönelik 6 aylık teknik çalışma sonucunda harekete geçti.

Kimlik ve adresleri tespit edilen 25 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet, ofis ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 12 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 305 adet mermi, 26 bin lira para, 4 pos cihazı, 20 kredi kartı, saksıda ekili Hint keneviri, hassas terazi ile taksiciler tarafından imzalanmış çok sayıda senet ele geçirildi.

Ayrıca çete üyelerinin taksicilerden tefecilik faaliyetiyle elde ettiği ve edeceği para miktarlarının yazılı olduğu gayriresmi çok sayıda defter bulundu.

Uyuşturucu ticareti de yaptıkları değerlendirilen örgüt üyelerinden birinin ikametine düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu maddenin tuvalete döküldüğü tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda suç örgütünün, taksici esnafına yüzde 30 faizle borç verdikleri, toplam borç miktarını ise günlük tahsil ettikleri ve bu sistemi "Gün" olarak adlandırdıkları belirlendi.

Örgütün, ödeme güçlüğü çeken taksicileri tehdit ettikleri, zor kullandıkları ve taksicilerin evlerine giderek eş ve çocuklarını tehdit ettikleri, araçlarına zarar verdikleri, parasını ödeyemeyen bazı taksicilerin aracına müşteri gibi binerek tenha noktalara çektikten sonra darbedip paralarını zorla aldıkları öne sürüldü

Söz konusu şüphelilerin parasını ödemeyen taksicileri korkutmak için ofis içerisinde duvara ateş ettikleri ve tehditle boş senet imzalattıkları da belirlendi.

- Mağdurların tamamı taksici

Yaklaşık 280 taksicinin faizle suç örgütünden para aldığı belirlenen çalışmalarda, ayrıca şüphelilerin sigara kaçakçılığı yaptıkları, kaçak sigaraları kahvehane ve taksicilere sattıkları tespit edildi.

Lüks araçlarla dolaşan örgüt üyelerinin, Kızılay'da belirli alanları zapt ederek, izin verdikleri taksiciler dışındakileri bekletmedikleri, polis takibi ve baskınından korunmak için de kayıtlı adreslerinde oturmadıkları veya adres beyan etmedikleri öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yangına giden arazöz devrildi: 2 orman müdürlüğü personeli öldü
14 Temmuz 2020 15:52		 Define sevdası kötü bitti
14 Temmuz 2020 14:34
'Size virüs hediye getirdim' diyen şahsa para cezası
14 Temmuz 2020 14:19		 Bahis çetesi 'Körfez Kurdu' operasyonuyla çökertildi: 53 gözaltı
14 Temmuz 2020 12:41
Kovid-19 tanısı konulan kişi tatile giderken yakalandı
14 Temmuz 2020 11:09		 Rize'deki selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
14 Temmuz 2020 10:22
Burdur'da su kanalında bir kişinin cesedi bulundu
14 Temmuz 2020 10:08		 Çorum'da serinlemek için gölete giren genç kayboldu
14 Temmuz 2020 10:01
Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
14 Temmuz 2020 09:57		 Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu
14 Temmuz 2020 09:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:09 - Adalet sistemine katkı sağlayacak 'e-Mahkeme' modeli geliştirildi16:00 - İlanlardaki tecrübe süresi 'bir adayı' tarif etmemeli15:58 - 'Hiçbir hainin TSK üniformasını taşımasına müsaade etmeyeceğiz'15:54 - Selçuk Bayraktar'dan ilham alan öğrenciler, solunum cihazı geliştirdi15:52 - Yangına giden arazöz devrildi: 2 orman müdürlüğü personeli öldü15:50 - İBB promosyon ihalesini iptal etmek zorunda kaldı
15:48 - Nişanından dönerken kazada ölen polis son yolculuğuna uğurlandı15:42 - Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı15:36 - Ankara'da taksicileri borçlandıran tefecilere operasyon: 25 gözaltı15:28 - İzmir'de FETÖ bilançosu: 13 bin soruşturma, 6 bin 500 mahkumiyet15:19 - MSB: Türk-Rus ortak devriyesine saldırıda can kaybı yok15:13 - AYM'den AİHM'nin 'ihlal' kararıyla ilgili değerlendirme
15:09 - İdari yargı ilk derece mahkemeleri müstemir yetki ilanı15:09 - Ayasofya Camisi'ne yoğun ilgi devam ediyor15:00 - Kabine toplantısı başladı14:57 - TBB Başkanı Feyzioğlu: Kimse kimseye mahalle baskısı kurmasın14:51 - FETÖ'nün firarileri 15 Temmuz'un 4. yılında da aranıyor
14:46 - Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'nin Ayasofya açıklamasına tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti
MSB, 1072 işçi alacak
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir istifa etti
Doktor ve sağlık memuru virüsten hayatını kaybetti
Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı, Vali Yardımcılığına atandı
KYK borcunu ödeyemeyen gençlerin sayısı 280 bine dayandı
Dişte normalleşme dönemi başlıyor
Diyanet'ten 'Ayasofya'daki resimler' hakkında açıklama
İBB'ye 'Fatih Tablosu' için suç duyurusunda bulunuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
çok acı verici 1
trabzonspor 1
ayasofya'nın ibadete açılması 2
adalet ağaoğlu 1
medipol başakşehir 3
lavanta 1
parmak çıtlatmak 1
Deprem 1
ozan güven hakkında iddianame hazırlanması 3
SON İLANLAR
Demirözü Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Milli Savunma Bakanlığı 1072 İşçi Alacak
Yığılca Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bükardı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 stajyer sanatçı alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam