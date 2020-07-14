Ankara'da taksicileri borçlandıran tefecilere operasyon: 25 gözaltı

Ankara'da taksicilere faizle borç para verdiği, ödeyemeyen esnaftan zor kullanarak tahsilat yaptığı belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, taksici esnafına faizle para veren, ödeme yapamayan taksicilere cebir kullanarak tahsilat yapan suç örgütünün deşifre edilmesine yönelik 6 aylık teknik çalışma sonucunda harekete geçti.

Kimlik ve adresleri tespit edilen 25 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet, ofis ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 12 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 305 adet mermi, 26 bin lira para, 4 pos cihazı, 20 kredi kartı, saksıda ekili Hint keneviri, hassas terazi ile taksiciler tarafından imzalanmış çok sayıda senet ele geçirildi.

Ayrıca çete üyelerinin taksicilerden tefecilik faaliyetiyle elde ettiği ve edeceği para miktarlarının yazılı olduğu gayriresmi çok sayıda defter bulundu.

Uyuşturucu ticareti de yaptıkları değerlendirilen örgüt üyelerinden birinin ikametine düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu maddenin tuvalete döküldüğü tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda suç örgütünün, taksici esnafına yüzde 30 faizle borç verdikleri, toplam borç miktarını ise günlük tahsil ettikleri ve bu sistemi "Gün" olarak adlandırdıkları belirlendi.

Örgütün, ödeme güçlüğü çeken taksicileri tehdit ettikleri, zor kullandıkları ve taksicilerin evlerine giderek eş ve çocuklarını tehdit ettikleri, araçlarına zarar verdikleri, parasını ödeyemeyen bazı taksicilerin aracına müşteri gibi binerek tenha noktalara çektikten sonra darbedip paralarını zorla aldıkları öne sürüldü

Söz konusu şüphelilerin parasını ödemeyen taksicileri korkutmak için ofis içerisinde duvara ateş ettikleri ve tehditle boş senet imzalattıkları da belirlendi.

- Mağdurların tamamı taksici

Yaklaşık 280 taksicinin faizle suç örgütünden para aldığı belirlenen çalışmalarda, ayrıca şüphelilerin sigara kaçakçılığı yaptıkları, kaçak sigaraları kahvehane ve taksicilere sattıkları tespit edildi.

Lüks araçlarla dolaşan örgüt üyelerinin, Kızılay'da belirli alanları zapt ederek, izin verdikleri taksiciler dışındakileri bekletmedikleri, polis takibi ve baskınından korunmak için de kayıtlı adreslerinde oturmadıkları veya adres beyan etmedikleri öğrenildi.