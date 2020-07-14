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İlanlardaki tecrübe süresi 'bir adayı' tarif etmemeli

 14 Temmuz 2020 16:00
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İlanlardaki tecrübe süresi 'bir adayı' tarif etmemeli

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemek amacıyla, 09 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe konan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Genel Şartlar" başlıklı 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında; "İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir." Hükmü yer almaktadır.

Yönetmelikte yer alan bu düzenlemenin temel amacı, ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarında yer alacak tecrübe şartının çok uzun süre aranarak, suistimal edilmesinin önüne geçmektir. Ancak, yönetmeliğin amaçladığı ile gerçekteki uygulamalar birbirinin zıttı durumdadır.

Maalesef bu konuya dair somut bir örneği de Akdeniz Üniversitesinin öğretim görevlisi ilanında gördük. İlgili üniversitece 13 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, Demre Dr. Hasan ÜNAL Meslek Yüksekokulu Seyahat-Turizm Eğlence Hizmetleri Turist Rehberliği Programına başvuracak adaylarda "Sanat Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Turist Rehberliği alanında EN AZ 8 (SEKİZ) YIL DENEYİMLİ OLMAK. " şartı aranmaktadır.

Yukarıda yer verdiğimiz yönetmelik hükmünü tekrar belirtmek gerekirse, ilanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının "belirli bir adayı tanımlamayacak" şekilde belirtilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu ilanda ise, sekiz yıllık Turist Rehberliği deneyimi özel şart olarak yazılarak doğrudan belirli bir aday/ları tarif etmektedir.

Öğretim görevlisi kadrolarında programa en yetkin ve liyakatli adayların alınabilmesi için kişilerin alan tecrübesine sahip olması oldukça önem taşımaktadır. Zira, ön lisans programlarında ders verecek öğretim görevlilerinin mesleki tecrübe edinmiş kişilerden olması, ara kademe meslek elemanı olarak mezun olacak kişilere bilgi ve birikimlerini aktarmada kolaylık sağlayacaktır. Bu kişilerin yükseköğretim kurumlarına girişlerinde akademik rekabeti sağlama görevi de ilan şartını hazırlayan üniversite yönetimindedir.

Üniversite şu sorunun cevabını verebilecek durumda mıdır? Neden bu ilana beş yıllık, altı yılık ya da yedi yıllık turist rehberliği tecrübesi olanlar başvuramıyor? Sekiz yıllık tecrübenin bu meslek için özel bir önemi mi var?

Bu sorular cevapsızsa şunu yöneltelim; "Yoksa düşünülen aday sekiz yıllık tecrübesini yeni mi doldurdu?"

İlanın bir diğer sorunlu durumu ise, başvuracak adayların Sanat Tarihi alanında yüksek lisans mezunu olmasıdır. Halbuki, ülkemizde Turist Rehberliği de dahil olmak üzere turizm alanından mezun birçok akademisyen adayı bulunmaktadır. Bu kişilere başvuru şansı verilmemesi de son derece üzücüdür...
Memurlar.Net - Özel

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