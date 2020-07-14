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Nişanından dönerken kazada ölen polis son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de otomobilin tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru ile anne ve babasının cenazeleri, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde defnedildi.
 14 Temmuz 2020 15:48
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Nişanından dönerken kazada ölen polis son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de otomobilin tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru ile anne ve babasının cenazeleri, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde defnedildi.

Boğazlıyan Devlet Hastanesi morgundan cenazeleri alınan polis memuru Oğuzhan Beyaz, annesi Nurten ve babası Bekir Beyaz için öğle vakti ilçe mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı cenaze namazından sonra Oğuzhan Beyaz ile anne ve babasının cenazeleri toprağa verildi.

Törene, ölenlerin yakınları, Yozgat Vali Yardımcısı Turgay Ergin, Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Polis memuru Oğuzhan Beyaz'ın kullandığı 38 SP 060 plakalı otomobil, Kayseri-Kırşehir kara yolu Kalaba mevkisinde, önünde seyreden Onur E. idaresindeki 81 FK 155 plakalı tıra çarpmış, Beyaz ile araçta bulunan annesi Nurten ve babası Bekir Beyaz olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Nişandan dönen polis, anne ve babasıyla kazada hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı
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