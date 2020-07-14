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Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesine ilişkin davada karar

Davada tutuklu yargılanan sanık, Karacan'ı "kasten öldürme", 2 kişiyi de "öldürmeye teşebbüs" suçundan "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 20 yıl hapisle cezalandırıldı
 14 Temmuz 2020 16:19
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Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesine ilişkin davada karar

DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası'nın eski genel başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan sanığa, "kasten öldürme", 2 kişiyi de "öldürmeye teşebbüs" suçundan "haksız tahrik" indirimi uygulanarak toplam 20 yıl hapis cezası verildi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Sanık Sedat Uzunlar'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmayı Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı da izledi.

Celse arasında, sanık ve avukatlarının yazılı beyanlarını gönderdiklerinin zapta geçirilmesinin ardından söz alan cumhuriyet savcısı, önceki duruşmalarda sunduğu esas hakkındaki mütalaayı tekrarladığını söyledi.

Karacan ailesinin avukatı, daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyledi.

Tutuklu sanık Uzunlar'ın maktulü kasten öldürdüğünün dosya kapsamından anlaşıldığını öne süren Karacan ailesinin avukatı, meşru savunma ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını ve sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen tutuksuz sanıklar önceki bayanlarını tekrar ettiklerini belirterek, beraatlerini istedi.

Tutuklu sanık Uzunlar da yazılı savunmasını tekrar ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İddianamede silahın ateşleme olayının yaşandığı an ile benim dışarı çıktığım an arasında 3 saniye süre vardır. Bu konuda avukatın beyanlarını kabul etmiyorum. 3 saniyede böyle bir eylemin yapılıp yapılamayacağını sizin takdirinize bırakıyorum. Telefonumu kendim vermedim. Genel başkanın söylemesi üzerine döve döve aldılar. Hiçbir zaman farklı ifade vermedim. Ne yaşadıysam onu anlattım. Deliller toplandıktan sonra ifade değiştirmiş değilim. Olaya beni zorla çekmişlerdir."

Tutuksuz sanık avukatları da tutuklu sanığın müvekkillerine yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi. Avukatlar ayrıca müvekkillerinin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraatini, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olun hususların kullanılmasını talep etti.

Uzunlar'ın avukatları da sanığın savunmasının maddi delillerle desteklendiğini belirterek, meşru müdafaa kapsamında beraatine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise haksız tahrik hükümlerinin en üst sınırdan uygulanmasını ve sanığın tahliyesini istedi.

Son sözü sorulan sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini dile getirerek, beraatlerini talep etti.

- Karar

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sanık Uzunlar'ı, maktul Karacan'ı "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 12 yıl 6 ay, 2 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, sanık Uzunlar hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan verdiği 1 yıl 3 ay hapis ile 50 gün adli para cezasını ise erteledi.

Heyet ayrıca tutuksuz 7 sanığa ise Uzunlar'a yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezası verdi.

- Süreç

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasını 13 Kasım 2018'de ziyarete gelen Lastik-İş'in o dönemki genel başkanı Abdullah Karacan, iş yeri temsilciliği binasında henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden Sedat Uzunlar'ın silahlı saldırısına uğramış, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi O.B. ve M.S, yaralanmıştı.

Ağır yaralanan Karacan ile O.B. ve M.S, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Karacan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmalarda, sanık Uzunlar hakkında maktul Karacan'a yönelik "kasten öldürme" suçundan "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 12 yıldan 18 yıla kadar, 3 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 6 yıl 9 aydan 33 yıl 9 aya kadar, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini istemişti.

Tutuksuz 7 sanık hakkında ise tutuklu sanık Uzunlar'a yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası isteyen cumhuriyet savcısı, "nitelikli yağma" suçundan ise sanıkların beraatini talep etmişti.

Anadolu Ajansı
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