'Man Adası' davasında Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek

İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen Man Adası davasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 197 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.

İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın duruşmasına, Kılıçdaroğlu'nun temsilen çok sayıda avukat katıldı. Davacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Burak Erdoğan, Ziya İlgen, Mustafa Erdoğan ve Osman Ketenci'yi Avukat Ferah Yıldız temsil etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı partililer de duruşmayı takip etti.

Davacıların Avukatı Ferah Yıldız, şartlar oluşmadığından karşı tarafın talebinin davaya uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, davalının reddi hakim talebinin reddine karar verilerek sözlü yargılamaya geçilmesini talep ediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik ise, "Bir hakimi reddetmek hem hakim açısından hem de meslektaş olarak avukat açısından iyi değildir. Biz haklı olarak mı yoksa bir anlamda davayı uzatmaya yönelik mi reddettik, ona ilişkin açıklamalar yapacağız" dedi.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, ret sebebine ilişkin inandırıcı delil ve emarelerin bulunmadığını, talebin davayı uzatmaya yönelik olduğunu gerekçe göstererek reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Davacıların Avukatı Ferah Yıldız, davalının 28 Kasım 2017 tarihinde grup toplantısında müvekkillerine yönelik sözleri nedeni davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Avukat Çelik, müvekkili tarafından ileri sürülen tüm iddiaların gerçek olduğunu savundu. Karar için kısa bir ara veren mahkeme, 7 Haziran 2018 tarihli ilk kararında direnerek Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 110 bin TL, Ahmet Burak Erdoğan'a 15 bin TL, Ziya İlgen'e 17 bin TL, Mustafa Erdoğan'a 25 bin TL, Osman Ketenci'ye 20 bin TL, Mustafa Gündoğan'a ise 10 bin TL olmak üzere toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.