Nefes alabilen triko Polo T-shirt'leriyle yaza damga vurun

Erkek giyimde kaliteyi ön plana çıkaran en önemli unsurlardan biri, özenle seçilen birinci sınıf doğal ipliklerle üretilen kumaşlar. Ancak bunaltıcı yaz sıcaklarının etkisi altındayken bu kaliteyi korumak biraz daha zor. Bu nedenle nefes alabilen ve terletmeyen yapısıyla triko polo t-shirt'ler, modern stilinden ödün vermeyen erkeklere özgürce hareket edebilme imkanı sundukları için yaz kombinlerinin anahtar parçalarından biri halinde.

Mısır'ın bereketli topraklarından elde ettiği Giza pamuğunu Ege'nin saf pamuğuyla harmanlayıp bu kaliteye teni rahatlatan saf keten malzemesini de ekleyen Hemington triko poloları, aradığınız konforu size sunacak olan en ideal seçeneklerden biri. %100 doğal ipliklerle üretilen triko t-shirt'ler, soğuk tuşesi ve doğul dokuları ile teni rahatlatarak gün boyu rahatlık hissi sağlıyor.

Yazın hafifliğine, incecik ve yumuşacık yapısı ile eşlik eden triko pololar İtalya'da çok özel tekniklerle işleniyor. Dünyanın dört bir yanında özenle seçilen ipliklerden ve usta moda tasarımcıları tarafından tasarlanan triko polo t-shirt'ler yazın enerjisine ayrı bir dinamizm katıyor.

Hemington'ın erkek giyimde bu denli sevilen ve tercih edilen bir marka olmasında kuşkusuz, birinci sınıf iplikleriyle sunduğu kalitenin etkisi var. Ancak bu yaz triko t-shirt'leri sizin için vazgeçilmez kılacak olan en önemli özellik incecik, nefes alabilen bir dokuya sahip olmaları. Zarafetin ve gün boyu konforun tadını bu triko pololarla çıkarabilirsiniz.

Sayısız Renk ve Model Seçeneği

İş hayatında, günlük sokak modasında ya da tatilde benzersiz triko tasarımlarla her daim kusursuz görünebilirsiniz., Erkek pantolon, şort, gömlek ve t-shirt'lerdeki sayısız renk ve model çeşitliliği zengin bir kombinleme seçeneği sunuyor. Tatillerde konforundan ödün vermek istemeyenler için şortlu ve triko polo yakalı kombinler öne çıkarken, iş hayatındaki elegant çizgisinin dışına çıkmak istemeyenler için de pantolon ve gömlek ya da pantolon ve zarif desenli triko kombinler öne çıkıyor. Desen demişken, Hemington'ın konforu ve şıklığı bir arada buluşturan zarif detaylı el emeği triko modellerinden de bahsedelim. Markanın triko koleksiyonunda özel baklava, çizgili ve örgülü desen seçenekleri göz kamaştırıyor. Özetle burada, her zevke uygun şık ve modern tasarıma yer var.

Bedeni saran kusursuz kalıplarıyla triko polo t-shirt'ler size kendinizi özel hissettirmek için elinden geleni yapıyor. Her bir tasarımı adeta size özel ölçülerde dikilmiş hissi yaratıyor. Klasik renklere olan tutkusundan vazgeçemeyenler için siyah, lacivert, gri ve beyaz gibi basic tonlar kreasyondaki yerini koruyor. Ancak renkleri özgürce kullanmayı sevenler de unutulmamış. Tüm canlılığıyla sarı, pembe, kiremit, turuncu, mavi ve yeşil tonları da koleksiyonda göz dolduruyor. Yazın canlılığına canlılık katmak sizin zevkinize kalmış!

"Moda Kapıda" Uygulaması İle Ayrıcalıklı Alışverişin Keyfini Sürün

Hemington'ı erkek giyimde ayrıcalıklı bir noktaya taşıyan "Moda Kapıda" uygulaması mağazaya gitmeden keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor. Markanın www.hemington.com.tr adresi üzerinden yapacağınız online alışverişlerde seçtiğiniz ürünler farklı beden ve çeşitli kombin önerileriyle belirttiğiniz gün ve saatte istediğiniz adrese getiriliyor. Böylece mağazaya kadar gitme zahmetinden kurtulup "Acaba bu beden bana olur mu?" şüphesi taşımadan özgürce alışverişin keyfine varabiliyorsunuz.

Dilerseniz alışverişinizi; Akmerkez, Akasya AVM, City's AVM, Suadiye, Mall Of İstanbul AVM, A Plus AVM, Armada AVM, Korupark AVM, Hilltown AVM gibi seçkin noktalardaki mağazalardan da yapabilirsiniz.

Advertorial