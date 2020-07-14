Kurban pazarlarında 'pazarlık kiti' ile tokalaşma dönemi
Antalya'da, kurban pazarlarında tokalaşma geleneği bu yıl "Pazarlık kiti" ile gerçekleştirilecek.
|14 Temmuz 2020 17:12
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Antalya'da, kurban pazarlarında tokalaşma geleneği bu yıl "Pazarlık kiti" ile gerçekleştirilecek.
Kepez Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamlıca ve Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki kurban satış noktalarında yeni tip koronavirüs nedeniyle hijyen kuralları en üst noktaya çıkarıldı.
Bu yıl kurbanlık alış ve satışı maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapılacak.
Belediye, kurbanlık alıcı ve satıcıları tarafından geleneksel hale gelen tokalaşmayı yapabilmesi için temsili tokalaşma eli tasarlayarak, içinde tek kullanımlık eldiven ve dezenfektan bulunan "Pazarlık kiti" hazırladı.
Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanan kitler, 180 kurbanlık satıcısına dağıtıldı.
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