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Sosyal medyadan ilan verdi... Doğal gaz faturası vurgununa suçüstü

İzmir'de, doğal gaz sayaçlarının mührünü kırarak endekslerini geri çektiği tespit edilen C.Ö., suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
 14 Temmuz 2020 18:18
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İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, doğal gaz görevlisi C.Ö.'nün, bazı vatandaşların faturalarını farklı yollarla düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, C.Ö.'nün, kendine ait sosyal medya hesaplarından doğal gaz faturalarını indirdiğine dair verdiği ilana ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler harekete geçti. Bir apartmana giren C.Ö., bir sayacın endeksini geri aldıktan sonra çıkarken suçüstü yakalandı.

Sayaçta yapılan incelemede C.Ö.'nün önce mührü kırdığı, endeksi aldıktan sonra mührü bir kez daha onardığı ortaya çıktı. Zanlının bu yöntemle bugüne kadar yaklaşık 50 bin lira kazandığının belirlendiği bildirildi. C.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan C.Ö.'nün sayacı düşürdüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde zanlının sürekli etrafı kontrol ettiği ve endeski düşürdükten sonra binadan ayrıldığı yer aldı.
DHA
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