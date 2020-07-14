Sosyal medyadan ilan verdi... Doğal gaz faturası vurgununa suçüstü
|14 Temmuz 2020 18:18
|Yazdır
İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, doğal gaz görevlisi C.Ö.'nün, bazı vatandaşların faturalarını farklı yollarla düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, C.Ö.'nün, kendine ait sosyal medya hesaplarından doğal gaz faturalarını indirdiğine dair verdiği ilana ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler harekete geçti. Bir apartmana giren C.Ö., bir sayacın endeksini geri aldıktan sonra çıkarken suçüstü yakalandı.
Sayaçta yapılan incelemede C.Ö.'nün önce mührü kırdığı, endeksi aldıktan sonra mührü bir kez daha onardığı ortaya çıktı. Zanlının bu yöntemle bugüne kadar yaklaşık 50 bin lira kazandığının belirlendiği bildirildi. C.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan C.Ö.'nün sayacı düşürdüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde zanlının sürekli etrafı kontrol ettiği ve endeski düşürdükten sonra binadan ayrıldığı yer aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yan yatan otobüsün şoförü tutuklandı... 50 km yerde 100 ile gitmiş
14 Temmuz 2020 18:34
|Bakan Pakdemirli'den şehit olan 2 ormancıya ilişkin açıklama
14 Temmuz 2020 18:03
|Yangına giden arazöz devrildi: 2 ormancı şehit oldu
14 Temmuz 2020 17:34
|Ankara'da taksicileri borçlandıran tefecilere operasyon: 25 gözaltı
14 Temmuz 2020 15:36
|Define sevdası kötü bitti
14 Temmuz 2020 14:34
|'Size virüs hediye getirdim' diyen şahsa para cezası
14 Temmuz 2020 14:19
|Bahis çetesi 'Körfez Kurdu' operasyonuyla çökertildi: 53 gözaltı
14 Temmuz 2020 12:41
|Kovid-19 tanısı konulan kişi tatile giderken yakalandı
14 Temmuz 2020 11:09
|Rize'deki selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
14 Temmuz 2020 10:22
|Burdur'da su kanalında bir kişinin cesedi bulundu
14 Temmuz 2020 10:08