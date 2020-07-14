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Vakaların arttığı ilde SGK binası virüs nedeniyle kapatıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'unda bir çalışanın Covid 19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kurumdaki çalışanlar karantinaya alındı.
 14 Temmuz 2020 18:31
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Vakaların arttığı ilde SGK binası virüs nedeniyle kapatıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'unda bir çalışanın Covid 19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kurumdaki çalışanlar karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, hafta sonu Kızılcalar Mahallesinde bulunan yeni hizmet binasına taşınan Sosyal Güvenlik Kurumunda bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine alınan karar ile kurum çalışanları karantinaya alındı. Kurumda acil işlemleri yapmak üzere bir personel nöbetçi olarak bırakıldı. Diğer işlemler ise geçici süre ile durduruldu.
İhlas Haber Ajansı
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