Firari FETÖ'cü polis Manisa'da yakalandı
|14 Temmuz 2020 18:48
|Yazdır
Manisa'nın Salihli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru jandarma tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Ali E'nin Çavlu Mahallesi'nde saklandığı bilgisi aldı. Çavlu Mahallesi'nde operasyon düzenleyen jandarma, eski polis memuru Ali E'yi saklandığı evde yakaladı.
Hakkında toplam 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ali E, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli T tipi kapalı ceza evine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vaazında FETÖ propagandası yaptığı iddia edilen imama hapis cezası
14 Temmuz 2020 16:55
|İçişleri: 5 sivili şehit eden terörist etkisiz hale getirildi
14 Temmuz 2020 16:50
|15 Temmuz'da darbecilerin zarar verdiği araçlar Meclis'te
14 Temmuz 2020 16:47
|Can Dündar'ın evini satın alan avukatların FETÖ davasında karar
14 Temmuz 2020 16:30
|'Hiçbir hainin TSK üniformasını taşımasına müsaade etmeyeceğiz'
14 Temmuz 2020 15:58
|İzmir'de FETÖ bilançosu: 13 bin soruşturma, 6 bin 500 mahkumiyet
14 Temmuz 2020 15:28
|MSB: Türk-Rus ortak devriyesine saldırıda can kaybı yok
14 Temmuz 2020 15:19
|FETÖ'nün firarileri 15 Temmuz'un 4. yılında da aranıyor
14 Temmuz 2020 14:51
|Şırnak'ta PKK'ya yeni operayon
14 Temmuz 2020 14:37
|Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
14 Temmuz 2020 14:11