1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Firari FETÖ'cü polis Manisa'da yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru jandarma tarafından yakalandı
 14 Temmuz 2020 18:48
Yazdır
Firari FETÖ'cü polis Manisa'da yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Ali E'nin Çavlu Mahallesi'nde saklandığı bilgisi aldı. Çavlu Mahallesi'nde operasyon düzenleyen jandarma, eski polis memuru Ali E'yi saklandığı evde yakaladı.

Hakkında toplam 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ali E, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli T tipi kapalı ceza evine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vaazında FETÖ propagandası yaptığı iddia edilen imama hapis cezası
14 Temmuz 2020 16:55		 İçişleri: 5 sivili şehit eden terörist etkisiz hale getirildi
14 Temmuz 2020 16:50
15 Temmuz'da darbecilerin zarar verdiği araçlar Meclis'te
14 Temmuz 2020 16:47		 Can Dündar'ın evini satın alan avukatların FETÖ davasında karar
14 Temmuz 2020 16:30
'Hiçbir hainin TSK üniformasını taşımasına müsaade etmeyeceğiz'
14 Temmuz 2020 15:58		 İzmir'de FETÖ bilançosu: 13 bin soruşturma, 6 bin 500 mahkumiyet
14 Temmuz 2020 15:28
MSB: Türk-Rus ortak devriyesine saldırıda can kaybı yok
14 Temmuz 2020 15:19		 FETÖ'nün firarileri 15 Temmuz'un 4. yılında da aranıyor
14 Temmuz 2020 14:51
Şırnak'ta PKK'ya yeni operayon
14 Temmuz 2020 14:37		 Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
14 Temmuz 2020 14:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:16 - İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak19:09 - CHP'li vekiller, Meclis'teki 15 Temmuz Töreni'ne katılmayacak19:06 - Sağlık Bakan Koca'dan 'toplu taşıma' uyarısı19:04 - Ak Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında 'FETÖ' tartışması18:53 - Kabine Toplantısı bitti... Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor18:48 - Firari FETÖ'cü polis Manisa'da yakalandı
18:45 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri18:39 - Sosyal medya tasarısında tam uzlaşma yok18:34 - Yan yatan otobüsün şoförü tutuklandı... 50 km yerde 100 ile gitmiş18:31 - Vakaların arttığı ilde SGK binası virüs nedeniyle kapatıldı18:21 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:20 - İstihdama ilişkin kanun teklifi TBMM'de
18:18 - Sosyal medyadan ilan verdi... Doğal gaz faturası vurgununa suçüstü18:13 - Asansöre bindi, 71 kişiye koronavirüs bulaştırdı18:09 - PFDK'den 'sosyal mesafe' ve 'maske' kuralına uymayanlara ceza18:03 - Bakan Pakdemirli'den şehit olan 2 ormancıya ilişkin açıklama17:54 - İBB 2019 yılı Denetim Komisyonu raporu açıklandı
17:47 - AK Partili Turan'dan, Kılıçdaroğlu'na 'baro' yanıtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti
MSB, 1072 işçi alacak
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir istifa etti
Doktor ve sağlık memuru virüsten hayatını kaybetti
Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı, Vali Yardımcılığına atandı
KYK borcunu ödeyemeyen gençlerin sayısı 280 bine dayandı
Dişte normalleşme dönemi başlıyor
Diyanet'ten 'Ayasofya'daki resimler' hakkında açıklama
İBB'ye 'Fatih Tablosu' için suç duyurusunda bulunuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
günde 1000 km yol yapmak 2
göğermek 3
güvercin 2
parmak çıtlatmak 1
ozan güven hakkında iddianame hazırlanması 3
uyuya kalmak 1
12.07.2020 ankaragücü vs galatasaray maçı 4
medipol başakşehir 3
kösele suratlı 2
12.07.2020 fenerbahce vs sivasspor maçı 2
SON İLANLAR
Demirözü Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Milli Savunma Bakanlığı 1072 İşçi Alacak
Yığılca Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bükardı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 stajyer sanatçı alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Erbelsan Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam