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Yeni vaka sayısı 33 gün sonra binin altına düştü

Sağlık Bakanlığı 14 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 992 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 993, can kaybı 5 bin 402 oldu.
 14 Temmuz 2020 20:03
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Yeni vaka sayısı 33 gün sonra binin altına düştü

Sağlık Bakanlığı 14 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 992 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 993, can kaybı 5 bin 402 oldu.

Son 24 saatte 1049 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 196 bin 720 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'TEKRAR 1.000'İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım. '

dedi.

Memurlar.Net
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