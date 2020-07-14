Yeni vaka sayısı 33 gün sonra binin altına düştü
|14 Temmuz 2020 20:03
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Sağlık Bakanlığı 14 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 992 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 993, can kaybı 5 bin 402 oldu.
Son 24 saatte 1049 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 196 bin 720 oldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'TEKRAR 1.000'İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım. 'dedi.
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