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Sağlık Bakan Koca'dan 'toplu taşıma' uyarısı

"Eve dönerken dikkatli olalım. Gün boyu sahip olduğumuz mücadele üstünlüğünü toplu taşımada sıfırlıyoruz. Kurallara uyan taşıtları tercih edelim. Maskemizi mümkünse yenisiyle değiştirelim"
 14 Temmuz 2020 19:06
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Sağlık Bakan Koca'dan 'toplu taşıma' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gün boyu sahip olduğumuz mücadele üstünlüğünü toplu taşımada sıfırlıyoruz. Kurallara uyan taşıtları tercih edelim. Maskemizi mümkünse yenisiyle değiştirelim." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter'den yaptığı paylaşımda eve dönerken dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Gün boyu sahip olduğumuz mücadele üstünlüğünü toplu taşımada sıfırlıyoruz. Kurallara uyan taşıtları tercih edelim. Maskemizi mümkünse yenisiyle değiştirelim." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı
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