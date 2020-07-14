1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Posta dağıtıcısı tebligat götürdüğü evde saldırıya uğradı

PTT Manisa Posta İşleme ve Dağıtım Merkezinde posta dağıtıcısı olarak görev yapan 34 yaşındaki Fatma Ağırman isimli çalışanın 11 Temmuz'da tebligat götürdüğü evde bir çift tarafından hem sözlü hem de fiziksel olarak saldırıya maruz kalması üzerine Türk Haber Sen Manisa İl Temsilciliği postane önünde düzenlediği basın açıklamasıyla saldırıyı kınadı.
 14 Temmuz 2020 19:26
Yazdır
Posta dağıtıcısı tebligat götürdüğü evde saldırıya uğradı

PTT Manisa Posta İşleme ve Dağıtım Merkezinde posta dağıtıcısı olarak görev yapan 34 yaşındaki Fatma Ağırman isimli çalışanın 11 Temmuz'da tebligat götürdüğü evde bir çift tarafından hem sözlü hem de fiziksel olarak saldırıya maruz kalması üzerine Türk Haber Sen Manisa İl Temsilciliği postane önünde düzenlediği basın açıklamasıyla saldırıyı kınadı.

Manisa'da 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 12.30 sıralarında tebligat götürdüğü evde bir çift tarafından hem sözlü hem fiili saldırıya uğradığı iddiasıyla davacı olan posta dağıtıcısı Fatma Ağırman, darp raporu alarak çiften şikayetçi oldu. Meslektaşlarının uğradığı saldırıya tepki gösteren Türk Haber Sen Manisa İl Temsilciliği de Manisa PTT önünde bir basın açıklaması düzenleyerek hem görevi başındaki bir memura hem de bir kadına yapılan saldırıyı kınayarak, konunun hukuksal anlamda takipçisi olduklarını belirtti.

Türk Haber Sen Manisa İl Temsilciliği üyeleri Manisa PTT merkez binası önünde bir araya gelerek yaşanan olaya tepki gösterdi. Türk Haber Sen Manisa İl Temsilcisi Serkan Bezciler yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız pandemi süreci de dahil olmak üzere en zor şartlarda görev yapan PTT çalışanlarının özveriyle çalışmaları malumunuzdur. Yoğun iş yükü ve personel eksiklerine rağmen yaşanan süreçte mesai saat gözetmeksizin hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede adreslerine teslim etmek için her arkadaşımız iki üç misli performans göstererek görevlerini yerine getirmiştir. Devletimizin ihtiyaç sahiplerine vermiş olduğu pandemi ödeneklerini, vefa destek grupları ile hak sahiplerine adreslerinde ödemiştir. Sokağa çıkma yasaklarında bile sağlık çalışanları, kolluk kuvvetleri, belediye ve PTT çalışanları vatandaşa kesintisiz hizmet vermek için fedakarca çalışmış ve çalışmaya devam etmektedir. Maalesef tek amacı halka hizmet olan çalışanlarımız zaman zaman saldırılara maruz kalmaktadırlar. 11.07.2020 Cumartesi günü dağıtım yapmak için görevi başındaki dağıtıcı meslektaşımız Fatma Ağırman gönderi götürdüğü bir evdeki çift tarafından hem sözlü hem fiili saldırıya maruz kalmıştır. Arkadaşımıza darp raporu verilmiş, karakola şikayetçi olmuştur. Görevi başındaki bir devlet memuruna aynı zamanda bir kadına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu kendini bilmez kişilerle hukuk önünde mücadelemiz başlatılmıştır. Türk Haber Sen olarak bu olayın takipçisi olacağız." dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı, Vali Yardımcılığına atandı
14 Temmuz 2020 14:15		 Genç avukat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
14 Temmuz 2020 12:45
İstanbul'un ormanları onlara emanet
13 Temmuz 2020 23:26		 Acil tıp profesörünün testi pozitif çıktı
13 Temmuz 2020 14:44
Aziz Sancar, başarılı bilim insanının 3 özelliğini açıkladı
12 Temmuz 2020 16:37		 Virüsü yenen doktor: Çocuklarımı görmemek, hastalığın en zor kısmıydı
12 Temmuz 2020 11:42
850 farklı bitki çeşidini toplayıp botanik bahçede yetiştirdi
11 Temmuz 2020 20:36		 Türk bilim insanı, Amerika'da aldığı ödülle tarihe geçti
10 Temmuz 2020 19:54
Bilim Kurulu üyesi: 'Aşı bulundu' haberleri gevşemeye yol açıyor
10 Temmuz 2020 18:35		 PAMİT, patlayıcı maddelere müdahalede etkin rol oynuyor
09 Temmuz 2020 20:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:45 - TSK Personeli Zati Demirbaş Tabanca satış yönetmeliği değişti20:44 - Ankara'da davulcuların silahlı kavgası kamerada20:42 - EBA TV'de Acun Ilıcalı sürprizi!20:41 - Tunceli'de 29 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması20:35 - Ayasofya ibadete açılacağı güne hazırlanıyor20:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesi ile telefonda görüştü
20:14 - İstanbul genelinde 'Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor20:11 - Öğretmenevi müdürünü vuran şahsın kimliği belirlendi20:06 - 3 öğrenci yerli ve milli e-mahkeme uygulaması geliştirdi20:03 - Yeni vaka sayısı 33 gün sonra binin altına düştü19:56 - 375 Sayılı KHK'da değişiklik teklifi görüşülüyor19:53 - Çubuk'ta KKKA teşhisi konulan kişi yaşamını yitirdi
19:47 - Diyanet, yurtdışına 450 din görevlisi gönderecek19:41 - Yetkili sendika Diyanet Sen'de, Başkan ve yönetim değişti19:26 - Posta dağıtıcısı tebligat götürdüğü evde saldırıya uğradı19:21 - Erdoğan: Salgının zirve dönemini geride bıraktık19:16 - İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
19:09 - CHP'li vekiller, Meclis'teki 15 Temmuz Töreni'ne katılmayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti
MSB, 1072 işçi alacak
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir istifa etti
Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı, Vali Yardımcılığına atandı
Doktor ve sağlık memuru virüsten hayatını kaybetti
KYK borcunu ödeyemeyen gençlerin sayısı 280 bine dayandı
Dişte normalleşme dönemi başlıyor
Yeni vaka sayısı 33 gün sonra binin altına düştü
Erdoğan: Salgının zirve dönemini geride bıraktık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ğ Harfi 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
medipol başakşehir 3
uyuya kalmak 1
hayal etmek 1
çok yemek yiyip ardından soda içmek 1
günde 1000 km yol yapmak 1
göğermek 3
vücudun hamlaması 1
12.07.2020 ankaragücü vs galatasaray maçı 2
SON İLANLAR
Cizre Belediyesi 20 zabıta memuru alacak
Demirözü Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Milli Savunma Bakanlığı 1072 İşçi Alacak
Yığılca Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bükardı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 stajyer sanatçı alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam