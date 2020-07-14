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Yetkili sendika Diyanet Sen'de, Başkan ve yönetim değişti

77 bin üye sayısıyla Diyanet Vakıf Hizmetleri kolunda yetkili olan Memur Sen'e bağlı Diyanet Sen'de yönetim değişti. Diyanet-Sen Genel Kurulu'nda Mevcut Başkan Mehmet Bayraktutar'ın yerine Mehmet Ali Güldemir seçildi. Diyanet vakıf hizmetleri kolu; üye sayısıyla, eğitim ve sağlıktan sonra en büyük hizmet kolu durumunda.
 14 Temmuz 2020 19:41
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Yetkili sendika Diyanet Sen'de, Başkan ve yönetim değişti

77 bin üye sayısıyla Diyanet Vakıf Hizmetleri kolunda yetkili olan Memur Sen'e bağlı Diyanet Sen'de yönetim değişti. Diyanet-Sen Genel Kurulu'nda Mevcut Başkan Mehmet Bayraktutar'ın yerine Mehmet Ali Güldemir seçildi.

İşte Diyanet-Sen'in bugün yapılan Genel Kurulu'nda seçilen yeni yönetim

Mehmet Ali Güldemir- Genel Başkan

Hacıbey Özkan-Genel Sekreter

Teşkilat Sekreteri- Neslibey Özkan

Mali İşler- Ali Yıldız

Basın ve İletişim- Cebrail Yakışır

Hukuk ve Toplu Sözleşme- Mehmet Yaman

Eğitim ve Sosyal İşler- Ali Güzeldal
Memurlar.Net
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