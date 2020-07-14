Çubuk'ta KKKA teşhisi konulan kişi yaşamını yitirdi
|14 Temmuz 2020 19:53
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan kişi hayatını kaybetti.
Çubuk ilçesinde bağlı Kışlacık Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası 58 yaşındaki Arif Aydoğan'ın vücuduna, mahalle sınırları içerisinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı yakınındaki bahçesinde kene yapıştı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Aydoğan, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada KKKA hastalığı teşhisi konulan Aydoğan, anestezi yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aydoğan'ın cenazesi ailesi tarafından alınarak Kışlacık Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedildi.
Öte yandan Kışlacık Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Oruç, mahallelerinde iki kişinin KKKA hastalığı şüphesiyle hastaneye gittiğini kaydederek, "Maalesef Arif Aydoğan'ı kaybettik ve bugün defnettik. Diğer kişinin ise hastanedeki işlemleri devam ediyor." dedi.
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