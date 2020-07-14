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375 Sayılı KHK'da değişiklik teklifi görüşülüyor

Genel Kurul'da, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı
 14 Temmuz 2020 19:56
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375 Sayılı KHK'da değişiklik teklifi görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ele alındı. AK Parti'nin, gündem ve çalışma saatleriyle ilgili grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, gündemin ikinci sırasına alındı.

Görüşmelerine devam edilen askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifinin tamamlanamaması halinde Meclis Genel Kurulu, çalışma günü dışında 17 Temmuz Cuma günü de mesai yapacak.

Öte yandan İYİ Parti'nin, "Aydın-Denizli Otoyolu Projesi ihalesinin iptali" ile ilgili araştırma önergesinin gündeme alınması önerisi görüşüldü.

Öneri üzerine söz alan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, yap-işlet-devret modeli üzerinde gerçekleşen ihalelerin araştırılması gerektiğini söyledi.

İktidar milletvekillerinin seçim vaadi olan Aydın-Denizli Otoyolu projesinin, hükümetin 100 günlük eylem planında yer almasına rağmen hala yapılmadığını belirten Öztürk , "Ege Bölgesi için önemli olan bu ihale, tasarruf tedbirleri kapsamında sürekli ertelenmekteydi. 26 Mart 2019 yılında gerçekleşen ihaleyi kazanan firma teminatı yakarak sözleşmeyi iptal etmiştir. Daha sonra yapılan ihaleye bakıldığında şartnamenin değiştiği görülmektedir. Bununla birlikte işi yapacak firma 10 yılda harcadığı paranın 25 katını kazanacaktır. Burada vatandaş ne kazanacaktır?" ifadelerini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise 18 yıldır yapılmayan tek yolun Aydın-Denizli otoyolu olduğunu, 8 defa iptal edilen ihalenin 9'uncu kez yapıldığını öne sürdü.

"Yoksulun parasını, başkasının cebine koymayın" diyen Yıldız, "Aydın halkı size arifeyi gösterir ama bayramı göremezsiniz. Sizin 18 yılda yapamadığınızı göreceksiniz biz yapacağız." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, söz konusu projenin 3 kez ihalesinin yapıldığını, birincisinde yeterli rekabet sağlanamadığını, ikinci ihalenin yapılıp, onaylandığını ancak firmanın sözleşmeyi imzalamadığını, ücüncü ihalenin ise sonucunun beklendiğini söyledi.

Özel sektör dinamiklerini işin içine dahil etmek için yap-işlet-devret modelinin tercih edildiğini ve böylece kamu kaynaklarını diğer hizmet alanlarına harcanabilmesinin önünün açıldığının altını çizen Arslan, "Böyle olunca 6 bin 100 kilometrelik yolu 27 bin kilometreye çıkarırsınız, böyle olunca 8 bin 600 kilometre sıcak asfaltı 26 bin kilometreye çıkarırsınız. Böyle olunca 100 yılda yaptığınız köprü ve viyadük 311 kilometre iken buna 489 kilometre ilave edersiniz. Dünyanın birçok yerinde yap-işlet-devret modelinde ihaleler yapılır. Birilerinin ne dediğine bakmayacağız, hizmet edeceğiz." diye konuştu.

İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Ayrıca HDP'nin "15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkartılması, CHP'nin ise TRT'de yaşanan sorunlar hakkında verdiği grup önerileri de kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Bu arada TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bazı komisyonlarda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen üyelikler için seçim yapılacağını bildirdi.

Buna göre Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna Bağımsız İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman seçildi.

Anadolu Ajansı
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