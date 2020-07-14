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Öğretmenevi müdürünü vuran şahsın kimliği belirlendi

İzmir'in Konak ilçesinde okul müdürü Halil İbrahim Yüksel'i silahla vurarak yaralayan şüpheli, Yüksel'in eski ortağı çıktı.
 14 Temmuz 2020 20:11
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Öğretmenevi müdürünü vuran şahsın kimliği belirlendi

İzmir'in Konak ilçesinde okul müdürü Halil İbrahim Yüksel'i silahla vurarak yaralayan şüpheli, Yüksel'in eski ortağı çıktı. Olayın alacak - verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Konak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda müdür olarak görev yapan Halil İbrahim Yüksel ile odasında görüştüğü V.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.E. yanında bulunan tabancayla Yüksel'e ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince, ağır yaralı durumdaki Yüksel, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğretmenevi müdürüne makamında silahlı saldırı

Saldırgan eski ortak, yakalandı

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs V.E.'nin Halil İbrahim Yüksel'in eski ortağı olduğu öğrenildi. V.E.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, ikilinin daha önce ortak özel okul işlettiği, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu, silahlı kavganın da bu nedenle çıktığı belirtildi. V.E.'nin emniyetteki ifadesinde "Beş dakika konuştuktan sonra tartışmaya başladık. Sonrasında anda sinirlerime hakim olamayıp, kendimi kaybettim" dediği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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