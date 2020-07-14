1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul genelinde 'Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor.
 14 Temmuz 2020 20:14
Yazdır
İstanbul genelinde 'Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatları doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2020-7" uygulaması, saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor. Şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor. Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor.

Asayiş uygulaması saat 23.00'e kadar devam edecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesi ile telefonda görüştü
14 Temmuz 2020 20:21		 Yeni vaka sayısı 33 gün sonra binin altına düştü
14 Temmuz 2020 20:03
Erdoğan: Salgının zirve dönemini geride bıraktık
14 Temmuz 2020 19:21		 CHP'li vekiller, Meclis'teki 15 Temmuz Töreni'ne katılmayacak
14 Temmuz 2020 19:09
Sağlık Bakan Koca'dan 'toplu taşıma' uyarısı
14 Temmuz 2020 19:06		 Ak Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında 'FETÖ' tartışması
14 Temmuz 2020 19:04
AK Partili Turan'dan, Kılıçdaroğlu'na 'baro' yanıtı
14 Temmuz 2020 17:47		 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt
14 Temmuz 2020 16:38
İBB promosyon ihalesini iptal etmek zorunda kaldı
14 Temmuz 2020 15:50		 Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'nin Ayasofya açıklamasına tepki
14 Temmuz 2020 14:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:45 - TSK Personeli Zati Demirbaş Tabanca satış yönetmeliği değişti20:44 - Ankara'da davulcuların silahlı kavgası kamerada20:42 - EBA TV'de Acun Ilıcalı sürprizi!20:41 - Tunceli'de 29 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması20:35 - Ayasofya ibadete açılacağı güne hazırlanıyor20:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesi ile telefonda görüştü
20:14 - İstanbul genelinde 'Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor20:11 - Öğretmenevi müdürünü vuran şahsın kimliği belirlendi20:06 - 3 öğrenci yerli ve milli e-mahkeme uygulaması geliştirdi20:03 - Yeni vaka sayısı 33 gün sonra binin altına düştü19:56 - 375 Sayılı KHK'da değişiklik teklifi görüşülüyor19:53 - Çubuk'ta KKKA teşhisi konulan kişi yaşamını yitirdi
19:47 - Diyanet, yurtdışına 450 din görevlisi gönderecek19:41 - Yetkili sendika Diyanet Sen'de, Başkan ve yönetim değişti19:26 - Posta dağıtıcısı tebligat götürdüğü evde saldırıya uğradı19:21 - Erdoğan: Salgının zirve dönemini geride bıraktık19:16 - İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
19:09 - CHP'li vekiller, Meclis'teki 15 Temmuz Töreni'ne katılmayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti
MSB, 1072 işçi alacak
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir istifa etti
Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı, Vali Yardımcılığına atandı
Doktor ve sağlık memuru virüsten hayatını kaybetti
KYK borcunu ödeyemeyen gençlerin sayısı 280 bine dayandı
Dişte normalleşme dönemi başlıyor
Yeni vaka sayısı 33 gün sonra binin altına düştü
Erdoğan: Salgının zirve dönemini geride bıraktık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
ömer faruk beyaz 1
lavanta 1
12.07.2020 ankaragücü vs galatasaray maçı 2
Küçükbaş hayvan 1
başakşehir şampiyon olursa olabilecekler 2
corona virüs vaka sayısı 1
adalet ağaoğlu 1
ayasofya'nın ibadete açılması 1
12.07.2020 artvin'de gerçekleşen sel 3
SON İLANLAR
Cizre Belediyesi 20 zabıta memuru alacak
Demirözü Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Milli Savunma Bakanlığı 1072 İşçi Alacak
Yığılca Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bükardı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 stajyer sanatçı alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam