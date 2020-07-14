İstanbul genelinde 'Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor

DİYANET, YURTDIŞINA 450 DİN GÖREVLİSİ GÖNDERECEK Diyanet İşleri Başkanlığı, yurtdışına uzun süreli din görevlisi sınavı ile 255, yurtdışı sözleşmeli din görevlisi sınavı ile de 200 olmak üzere toplamda 450 din görevlisini yurtdışına gönderecek.