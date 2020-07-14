TSK Personeli Zati Demirbaş Tabanca satış yönetmeliği değişti

b) Zati demirbaş tabanca: Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilgili Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri gereği tedarik edilip Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kayıtlı Devlet malı silah iken, bedeli mukabili zati demirbaş olarak personele satışı yapılarak idarenin envanter kayıtlarından çıkarılıp kayıt ve takip işlemleri personelin şahsi silah envanterinde izlenen ve personelin görevi süresince üçüncü kişilere satış, devir ve hibesi yapılamayan, personelin emekli olması veya zorunlu hizmet süresini tamamladıktan sonra istifa etmesi durumunda satış, devir ve hibe yapılmasını kısıtlayıcı şerhlerin kaldırıldığı silahı,

a) Zati Demirbaş Tabanca: Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilgili Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri gereği tedarik edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanter kaydına alınan ve bedeli mukabili personele satışı yapılan, personelin memuriyeti süresince Devlet malı silah statüsünü muhafaza eden, görevi süresince taşımak ve kullanmak zorunluluğu olan üçüncü kişilere satış, devir ve hibesi yapılamayan ancak; personelin emekli olup, memuriyetten ayrıldığında envanter kaydından çıkarılarak personelin zati malı olacak tabancayı,

Madde 5 - Milli Savunma Bakanlığı tarafından tedarik edilerek personele satılacak tabancaların satış bedelleri, Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek oluşturulacak komisyonca tespit edilir. Belirlenen fiyatlar, maliyet bedelinin altında olamaz. İstekli olan personele, tabanca ile birlikte en çok 100 mermi satılabilir. Silahların temini için Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tabanca talebinde bulunan personel miktarı tespit edilir ve talepte bulunan personelden yerli veya yabancı üretim tercihini, tedarik zamanında belirten usulüne uygun bir taahhütname alınır. Tabanca satış bedeli, satışı yapacak komutanlıklarca personelden peşin olarak tahsil edilir ve bu meblağ ilgili komutanlık nakit saymanlığınca, "3212 sayılı Kanun kapsamında zati demirbaş tabanca satışından elde edilmiştir" ifadesi ile Milli Savunma Bakanlığı Bütçesine özel ödenek kaydedilmek üzere, Milli Savunma Bakanlığı (1) Numaralı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir.