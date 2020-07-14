Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesi ile telefonda görüştü
|14 Temmuz 2020 20:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Özel Hareket Şube Müdürü Dursun Acar'ın Artvin'de yaşayan babası ve annesi ile telefonda görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'deki incelemeleri sırasında 15 Temmuz darbe gecesi şehit olan Özel Hareket Şube Müdürü Dursun Acar'ın babası Nebi ve annesi Fatma Acar'ı ziyaret etti.
Ziyarette Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Acar ailesi ile görüştürdü. Erdoğan görüşmede baba Dursun Acar'a, "Şehitlerimizin makamı belli. Dolayısıyla onlarla ancak iftihar edilir" dedi. Baba Dursun Acar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Anne Fatma Acar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, kendisine teşekkür etti.
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