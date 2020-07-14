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Ayasofya ibadete açılacağı güne hazırlanıyor

Ayasofya'nın ibadete açılacağı güne hazırlanması çalışmaları başladı.
 14 Temmuz 2020 20:35
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Ayasofya ibadete açılacağı güne hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı.

Ayasofya'nın ibadete açılacağı güne hazırlanması çalışmaları başladı.

Ayasofya'da çalışmalara başlayan ekipler kameraya yansıdı.

DHA
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