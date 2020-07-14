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Tunceli'de 29 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması

Tunceli Valiliği'nce kent genelindeki 29 bölgenin 31 Aralık 2020 tarihine kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.
 14 Temmuz 2020 20:41
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Tunceli'de 29 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması

Tunceli kent genelinde terör örgütlerine yönelik düzenlenecek operasyonlar nedenliyle merkez ve Nazımiye, Hozat, Ovacık ile Pülümür ilçelerinin kırsal alanındaki 29 bölgede 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla; emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; 30.06.2020 tarihli ve 2709 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar, 'Tunceli il merkezi Kutuderesi vadisi, Bali Deresi bölgesi, Baylık köyü bölgesi, Çığırlı yaylası bölgesi, Karameşe bölgesi, Tabantepe bölgesi, Kurutlu yaylası, Vezgür Tepe bölgesi, Yakacık mahallesi bölgesi, Hozat ilçesi Aliboğazı Vadisi bölgesi, Kıran deresi bölgesi, Beyaz dağ bölgesi, Ovacık ilçesi Eroğlu mahallesi bölgesi, Balkayalar bölgesi, Ali Geçiti sırtı bölgesi, Gayretbaba Tepe bölgesi, Gölen yaylası bölgesi, Mahmutkömü Tepe bölgesi, Aslıca köyü bölgesi, Sincik dağı bölgesi, Dağanca mahallesi Aktaş deresi bölgesi, Kınıkan tepe bölgesi, Eğreci mahallesi bölgesi, Karadere bölgesi, Maden deresi bölgesi, Nazımiye ilçesi Hanköy bölgesi, Dokuzkayalar bölgesi, Tavuklu mahallesi Doğantaş köyü bölgesi, Pülümür ilçesi Kızılmesçit ve Altın Hüseyin köyleri bölgeleri 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı alınmıştır."

DHA
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