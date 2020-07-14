Ankara'da davulcuların silahlı kavgası kamerada
|14 Temmuz 2020 20:44
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Ankara'da davulculuk yapan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Cadde ortasındaki kavga cep telefonuyla görüntülenirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Altındağ Belediyesi önündeki Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önceden aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan ve davulculuk yapan iki grup, cadde üzerinde karşılaştı. Bir süre tartışan taraflar, daha sonra kavga etmeye başladı. Gruptakiler, ardından silahlarını çıkararak birbirlerine ateş etti. Tabanca ve av tüfeği kullanılan kavgada Hakan H., kasığına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi, olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan Hakan H., Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kavgaya karışan diğer kişiler, olayın ardından kaçtı. Gelen polis ekipleri, kaçanlardan 4'ünü kısa sürede yakaladı. Yakalananlardan birisinin, kaçmaya çalışırken 42 BSL 43 plakalı hafif ticari aracı beton bariyere çarparak kaza yaptığı belirlendi.
Öte yandan cadde ortasındaki silahlı kavga, cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde, tarafların cadde ortasında birbirlerine silahlarla ateş açtığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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