Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen iki maden ocağı imha edildi
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletildiği belirlenen iki maden ocağı dinamitle patlatıldı.
|14 Temmuz 2020 20:55
|Yazdır
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletildiği belirlenen iki maden ocağı dinamitle patlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin farklı bölgelerinde ruhsatsız işletilen maden ocaklarında üretim yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından ruhsatsız çalıştıkları tespit edilen ocaklar, girişlerine yerleştirilen dinamitlerle patlatılarak imha edildi.
Maden ocaklarında bulunan malzemelere el konulurken ilçedeki ruhsatsız ocaklara yönelik çalışmaların devam edeceği öğrenildi.
Ekiplerin araştırması sonucu tespit edilen iki kaçak kömür ocağında çalışan A.A, E.K, G.K. ve Ş.S. hakkında ise idari işlem gerçekleştirildiği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dışa bağımlılığı bitirecek ilacın üretimi 'resmen' başladı
14 Temmuz 2020 21:05
|TSK Personeli Zati Demirbaş Tabanca satış yönetmeliği değişti
14 Temmuz 2020 20:45
|Diyanet, yurtdışına 450 din görevlisi gönderecek
14 Temmuz 2020 19:47
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
14 Temmuz 2020 18:45
|Sosyal medya tasarısında tam uzlaşma yok
14 Temmuz 2020 18:39
|Vakaların arttığı ilde SGK binası virüs nedeniyle kapatıldı
14 Temmuz 2020 18:31
|İlanlardaki tecrübe süresi 'bir adayı' tarif etmemeli
14 Temmuz 2020 16:00
|İdari yargı ilk derece mahkemeleri müstemir yetki ilanı
14 Temmuz 2020 15:09
|Ankara'dan ziyarete gitti, köy karantinaya alındı
14 Temmuz 2020 14:31
|Bakan Albayrak: Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız
14 Temmuz 2020 13:15