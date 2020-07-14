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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen iki maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletildiği belirlenen iki maden ocağı dinamitle patlatıldı.
 14 Temmuz 2020 20:55
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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen iki maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletildiği belirlenen iki maden ocağı dinamitle patlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin farklı bölgelerinde ruhsatsız işletilen maden ocaklarında üretim yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından ruhsatsız çalıştıkları tespit edilen ocaklar, girişlerine yerleştirilen dinamitlerle patlatılarak imha edildi.

Maden ocaklarında bulunan malzemelere el konulurken ilçedeki ruhsatsız ocaklara yönelik çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

Ekiplerin araştırması sonucu tespit edilen iki kaçak kömür ocağında çalışan A.A, E.K, G.K. ve Ş.S. hakkında ise idari işlem gerçekleştirildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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