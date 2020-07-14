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Adnan Oktar'dan 'maske' dilekçesi

Adnan Oktar avukatı aracılığıyla mahkemeye maske dilekçesi sundu.
 14 Temmuz 2020 21:01
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Adnan Oktar'dan 'maske' dilekçesi

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik açılan davanın son duruşmasında maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarılan Adnan Oktar mahkemeye dilekçe sundu.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunan Avukat Sinem Mollahasanoğlu, "Müvekkilim sadece maskenin kulaklara geçirilen ve rahatsızlık veren askılarını takmamıştır. Duruşma sırasında ağzı ve burnu tamamen kapalıdır. Müvekkilim yalnızca rahat oksijen alabilmek için maskesini ara ara çıkarmıştır" dedi.

Oktar'ın maskesini çıkarmasının sebebi ise 'Ekstrasistol' denilen kalp rahatsızlığı olduğu kaydedildi. Avukat Mollahasanoğlu dilekçede "Müvekkilim sayın mahkemenizin aldığı kararların hayırla, hikmetle ve isabetli olarak alındığı kanaatindedir ve alınan kararlara saygılıdır. Sayın mahkemenizin korona tehlikesinden korunmak adıyla aldığı her türlü tedbirinize azami özen göstermektedir. Yalnızca müvekkilimin belirttiğimiz sağlık sorunundan kaynaklanan maske kullanım şeklinin sayın mahkemenizce de uygun şekilde takdir edileceği kanaatindeyiz" ifadelerine yer verdi.

DHA
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