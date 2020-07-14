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Lavanta yağının litresi 135 euro'dan satılıyor

Sakarya ve Karabük'te lavanta hasadı yapılırken, gıda mühendisi Adem Şahin, lavanta yağının litresinin 135 euro'dan satıldığını söyledi.
 14 Temmuz 2020 21:10
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Lavanta yağının litresi 135 euro'dan satılıyor

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde gıda mühendisi Adem Şahin, 2018 yılında KOSGEB Destek Kredisiyle Kaynarca Uğurlu Mahallesi'ne damıtma tesisi kurdu. Şahin, kendi tarlasına ektiği lavantalar dışında başka yerlerden gelen lavantaları da damıtarak yağını çıkarmaya başladı. Halkı da bu konuda bilgilendirmek istediğini belirten Adem Şahin, "Tesisimizde öncelikle defne bitkisi olmak üzere lavanta, biberiye, kekik, adaçayı ve tıbbi nane gibi bitkileri damıtmaktayım. Lavantanın litresi toptan satışta 135 euro'ya alıcı buluyor. Şu anda bölgemizde ekilen mısır ve buğdaya alternatif olarak çiftçilerden lavanta ekmelerini de bekliyoruz. Getirisi yüksek ürünler, bunun haricinde kekik, biberiye, ada çayı ve tıbbi nane gibi bitkileri de tavsiye etmekteyiz" dedi.

Hasadını yaptığı lavantaları damıtmaya getiren Oğuz Muslu, "1,5 dönüm arazinin 500 metrekaresine deneme olarak lavanta ektik. Bu sene ikinci olarak ürünümüzü getiriyoruz. Ümit ediyoruz ki bölgede verimsiz topraklarda bile ekilir olan endüstriyel ve aromatik bitkiler yetiştirilir ve yaygınlaşır. Çiftçilerimiz daha yüksek gelir elde ederler" diye konuştu.

MUHASEBECİYDİ, LAVANTA ÜRETİCİSİ OLDU

İstanbul'da 18 yıl muhasebe bölümünde çalışan Hülya Çalışkan, Karabük'te lavanta üreticisi oldu. 3 dönüm arazisinde 5 bin kök lavantası bulunduğunu belirten Çalışkan, şöyle konuştu:

"18 sene İstanbul'da bir şirkette muhasebe bölümünde çalıştım. Daha farklı şeyler denemek istedim. Eğitim ve sertifika süreçleriyle beraber tarıma daha da yakınlaştım. Benim için arıcılıkla başlayan bir süreçti. Arı bizi daha farklı bir sürece yönlendirdi. 2017 yılında da başka neler yapabilir diye düşündük. Kırsal kalkınmanın desteklemiş olduğu tıbbi ve aromatik bitkiler hususuna girilmiş oldu. 3 dönüm alanımızda 5 bin kök ile lavanta yetiştiriciliğine başladık. Bu yıl 3'üncü yılı ve yağını çıkarttırmak için uğraşıyoruz. Hasadımıza başladık ve bitmek üzere. Lavanta tek başına yağ olarak değil, bal, reçel ve polen gibi başka ürün çeşitlerine de hitap ediyor. Demetler halinde satış da yapmaktayız. Lavanta çok kıymetli bir bitki."

Hülya Çalışkan, lavantanın kırsal kalkınmada tarım ve turizmin de yükselmesini sağlayan bitki olduğunu, bölgedeki kadın çiftçiler ile geliştirmek daha fazla alana lavanta dikimini gerçekleştirmek ve kooperatifleşme sürecine girecek boyuta gelmek istediklerini söyledi.

DHA
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