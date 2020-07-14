Survivor İstanbul Finalinde, ne sosyal mesafe var ne de maske!
Bu akşam TV8'de, Survivor İstanbul Finali düzenleniyor. Acun'un sunduğu ve İstanbul'da düzenlenen programa katılan seyircilerde ne sosyal mesafe kuralı var ne de maske.
|14 Temmuz 2020 21:18
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Acun'un sunuculuğunda, bu akşam Survivor İstanbul Finali yapılıyor. İstanbul'da Boğaz'a nazır yapılan programda daha önce elenen yarışmacılar ve seyirciler katılıyor.
Büyük bir izleyici kitlesi olan programda, katılan seyircilerde ne sosyal mesafe kuralı uygulandı ne de maske kuralı...
Büyük bir izleyici kitlesi olan programın örneklik bağlamında kötü bir algı oluşturduğu belirtiliyor.
İŞTE YAYIMLANAN PROGRAMDAN GÖRÜNTÜLER
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