Van Gölü kızıla boyandı
|14 Temmuz 2020 21:22
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Van Gölü'nde 60 kaçak göçmenle batan teknenin acısı sürerken Bitlis'in Ahlat ilçesinde sel sonrası dere yataklarından dökülen sular gölü kızıla boyadı. Göl üzerinde oluşan görüntü havadan drone ile görüntülendi.
10 KİLOMETRELİK BİR HAT OLUŞTURDU
Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün öğleden sonra etkili olan dolu ve yağmur sonrası yaşanan sel felaketi sonrası birçok tarım arazisi sular altında kalmıştı. Selin etkili olduğu Yeniköprü Köyü Deresi ve Saka Köyü Deresi'nin Van Gölü'ne dökülmesiyle sahiller kızıl renge boyandı. İlçenin Ahlat-Tatvan yolu üzerindeki 10 kilometrelik hat göle dökülen sel suları sonrası kızıl renge boyanırken ortaya çıkan görüntü ise havadan drone ile görüntülendi.
MANZARA İLGİ ÇEKTİ
Öte yandan karayolunu kullanan sürücüler ise kızıl renkli sel sularının ve masmavi Van Gölü suyunun oluşturduğu görüntüyü şaşkınlıkla izledi.
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