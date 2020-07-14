Pegasus, yolcularını PCR testi hakkında bilgilendirdi
|14 Temmuz 2020 21:33
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Pegasus Havayolları, Kıbrıs'a gidecek yolcular için bilgilendirme mesajı yayımladı. Resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı gereğince; 15-31 Temmuz 2020 tarihlerinde Kıbrıs'a günde 3 sefer yapılacaktır. Kıbrıs uçuşlarımız İstanbul Sabiha Gökçen - Lefkoşa, Ankara - Lefkoşa, Adana - Lefkoşa olarak gerçekleştirilecektir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı gereğince; ülkeye giriş kuralları kapsamında B kategorisinde yer alan Türkiye'den çıkış yapan misafirlere çift kademeli PCR testi uygulanacaktır. Uygulamaya göre Türkiye'den çıkış yapan misafirlerin uçuştan önceki son 72-120 saat aralığında yapılmış negatif sonuçlu PCR testi olması zorunludur. Bu misafirlere Kıbrıs girişinde tekrar PCR testi yapılacak ve bu testin negatif çıkması halinde ise Kıbrıs'a girişlerine izin verilecek, aksi halde karantinaya alınacaklardır. Türkiye'de yaptırdıkları PCR testi sonucu uçuştan önceki 0-72 saat aralığında olan misafirler uçuşa kabul edilebilecek ancak Kıbrıs varışında 3 gün süreli karantina uygulanacak ve masraflar misafire ait olacaktır. PCR testi olmayan misafirler uçuşa kabul edilmeyecektir. ifadeleri yer aldı.
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