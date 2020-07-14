Ülke genelinde 2 günde 30 bin hız ihlali tespit edildi
Trafik polislerince ülke genelinde 2 boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, yaklaşık 30 bin hız ihlali yapıldığı belirlendi.
|14 Temmuz 2020 21:46
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suruculeri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun arac kullanmaya yoneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını onlemek amacıyla ülke genelinde 11-12 Temmuz'da es zamanlı radarla hız denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlerde, hız ihlali yaptıkları tespit edilen 29 bin 947 surucu hakkında islem yapıldı.
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