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Ülke genelinde 2 günde 30 bin hız ihlali tespit edildi

Trafik polislerince ülke genelinde 2 boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, yaklaşık 30 bin hız ihlali yapıldığı belirlendi.
 14 Temmuz 2020 21:46
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Ülke genelinde 2 günde 30 bin hız ihlali tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suruculeri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun arac kullanmaya yoneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını onlemek amacıyla ülke genelinde 11-12 Temmuz'da es zamanlı radarla hız denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, hız ihlali yaptıkları tespit edilen 29 bin 947 surucu hakkında islem yapıldı.
Anadolu Ajansı
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