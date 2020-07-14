İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir kez daha erteleniyor
memurlar.net'te 26 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan haber sonrasında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, bir kez daha erteleniyor.
|14 Temmuz 2020 21:49
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6331 sayılı Kanunun 38. maddesi gereğince, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi zorunluluğu 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giriyordu. Bu düzenleme, Kanunun çıktığı tarihten bu yana 3 kez ertelenmişti.
Kanunun yürürlüğe girip girmeyeceği, 26 Haziran 2020 tarihinde, memurlar.net'te haber konusu yapılmıştı. Tıklayınız.
TBMM'ye Ak Parti tarafından sunulan kanun teklifine göre, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yürürlüğe girmesi 31/12/2023 tarihine kadar ertelenmektedir. Kanun teklifi için tıklayınız.
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