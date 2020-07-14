1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir kez daha erteleniyor

memurlar.net'te 26 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan haber sonrasında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, bir kez daha erteleniyor.
 14 Temmuz 2020 21:49
Yazdır
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir kez daha erteleniyor

6331 sayılı Kanunun 38. maddesi gereğince, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi zorunluluğu 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giriyordu. Bu düzenleme, Kanunun çıktığı tarihten bu yana 3 kez ertelenmişti.

Kanunun yürürlüğe girip girmeyeceği, 26 Haziran 2020 tarihinde, memurlar.net'te haber konusu yapılmıştı. Tıklayınız.

TBMM'ye Ak Parti tarafından sunulan kanun teklifine göre, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yürürlüğe girmesi 31/12/2023 tarihine kadar ertelenmektedir. Kanun teklifi için tıklayınız.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
375 Sayılı KHK'da değişiklik teklifi görüşülüyor
14 Temmuz 2020 19:56		 İstihdama ilişkin kanun teklifi TBMM'de
14 Temmuz 2020 18:20
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ilanı Meclis gündeminde
13 Temmuz 2020 00:32		 Meclis çalışmalarına 3 gün ara verildi
11 Temmuz 2020 21:26
TSK'nin disiplin nizamında değişiklik teklifi görüşülüyor
11 Temmuz 2020 19:23		 Feyzioğlu baro görüşmesini Meclis locasından izledi
10 Temmuz 2020 08:08
Barolara ilişkin kanun teklifinin 12 maddesi kabul edildi
09 Temmuz 2020 23:13		 MHP'li Vekil, sözleşmeliler için kanun teklifi verdi
09 Temmuz 2020 11:13
TBMM'de bir ilk: Bahçeli İyi Parti'nin önergesine 'kabul' oyu verdi
09 Temmuz 2020 09:31		 Sosyal medya düzenlemesi teklif aşamasında
09 Temmuz 2020 08:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:23 - CHP'li Yılmazkaya: Askeri hastanelerin tekrar açılması lazım22:20 - Ayasofya'da namaz kılmak için bilet almaya başladılar22:17 - AÖF, üç ders ve yaz okulu ile ilgili sık sorulan sorular ve cevapları22:12 - Türkiye ekonomisi darbe girişiminin yaralarını hızlı sardı22:11 - Üreticiler bisiklet talebini karşılamakta zorlanıyor22:03 - Şehit Ethem Demirci son yolculuğuna uğurlandı
21:50 - Avukat Halit Çokan, FETÖ'cülerin inkar stratejisini anlattı21:49 - İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir kez daha erteleniyor21:46 - Ülke genelinde 2 günde 30 bin hız ihlali tespit edildi21:41 - Trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru toprağa verildi21:38 - FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti21:34 - Deri mühendisliği bölümü burs ve iş garantisi sunuyor
21:33 - Pegasus, yolcularını PCR testi hakkında bilgilendirdi21:22 - Van Gölü kızıla boyandı21:18 - Survivor İstanbul Finalinde, ne sosyal mesafe var ne de maske!21:10 - Lavanta yağının litresi 135 euro'dan satılıyor21:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
21:05 - Dışa bağımlılığı bitirecek ilacın üretimi 'resmen' başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti
MSB, 1072 işçi alacak
Yeni vaka sayısı 33 gün sonra binin altına düştü
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir istifa etti
Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı, Vali Yardımcılığına atandı
Doktor ve sağlık memuru virüsten hayatını kaybetti
KYK borcunu ödeyemeyen gençlerin sayısı 280 bine dayandı
Dişte normalleşme dönemi başlıyor
Erdoğan: Salgının zirve dönemini geride bıraktık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maske takmak 4
ayasofya'ya namaz turlarının başlaması 1
üzük üzük üzmek 2
pandemi 2
başakşehir şampiyon olursa olabilecekler 2
parmak çıtlatmak 1
Ğ Harfi 1
uyuya kalmak 1
kösele suratlı 2
12.07.2020 ankaragücü vs galatasaray maçı 2
SON İLANLAR
Cizre Belediyesi 20 zabıta memuru alacak
Demirözü Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Milli Savunma Bakanlığı 1072 İşçi Alacak
Yığılca Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bükardı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 stajyer sanatçı alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam