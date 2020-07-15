BİLSEM Grup Tarama Uygulaması 5 Eylülde başlayacak

2019-2020 eğitim öğretim yılında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme iş ve işlemlerinin ilk aşaması olan grup tarama uygulaması, 1. 2. ve 3. sınıf seviyelerinde tablet bilgisayarlarla yapılmaktadır. BİLSEM Grup Tarama Uygulamaları; 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzunda yer alan takvim doğrultusunda 04 Ocak-19 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılması planlanmıştır.

Ancak Covid-19 nedeniyle ülke genelinde alınan sağlık tedbirleri kapsamında 15 Mart 2020 tarihinden itibaren BİLSEM Grup Tarama Uygulamaları ertelenmiş olup 15 Mart-19 Nisan 2020 tarihleri arasında randevuları verilen öğrenciler için randevu tarihlerinin revize edilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda söz konusu uygulamalara belirtilen tarihlerde randevusu olduğu halde katılamayan öğrencilerin randevularına ilişkin iş ve işlemlerin il tanılama sınav komisyonları tarafından 05 Eylül 2020 tarihinde başlatılmak üzere yeniden planlanması, yapılacak planlamaların ağustos ayı içinde tamamlanması ve konuyla ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR