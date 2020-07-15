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Halk eğitimlerde telafi eğitimi 31 Ağustosta başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 07.07.2020 tarih ve 9081985 sayılı Telafi Eğitiminin 31.08.2020 tarihinden itibaren üç hafta telafi eğitimi yapılmasını ve dönem sonunda yapılması gereken sınavın Eylül ayı içerisinde yapılmasını istedi.
 15 Temmuz 2020 00:05
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Halk eğitimlerde telafi eğitimi 31 Ağustosta başlayacak

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesinin yüz yüze eğitim dersleri; 2020/1 sayılı Genelge'ye göre yoğunlaştırılmış eğitim olarak da il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun gördüğü örgün ve yaygın eğitim kurumları tarafından verilmektedir.

Yüz yüze eğitim verilen okul/kurumlarda yoğunlaştırılmış eğitimler, 03 Şubat 2020 tarihinde başlamış olup Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinde tatil edilmiştir. Genelgenin 6'ncı maddesinde yoğunlaştırılmış eğitimler için belirtilen süreler tamamlanamadığından bu dersler için dönem puanı oluşmamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 61/a, ek-2'nci maddesi, bakanlık oluru ve ilgili mevzuat gereği;

1-Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesine ortaöğretim kurumu mezunu olarak kayıt yaptırıp yoğunlaştırılmış eğitime devam eden öğrencilere tamamlanamamış süreler için 31.08.2020 tarihinden itibaren üç hafta telafi eğitimi yapılması,

2-Dersin haftalık ders saati sayısı dikkate alınarak öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre dönem puanı verilmesi,

3-1. dönem puanının bu derslerin devamı niteliğindeki 2. dönem yüz yüze eğitim ders puanı olarak da kabul edilmesi,

4-Yüz yüze eğitim derslerinden başarısız olan öğrencilere Genelgenin, maddesine göre dönem sonunda yapılması gereken sınavın Eylül ayı içerisinde yapılması Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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